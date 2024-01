Tras la salida de José Vila del Castillo como comisionado ejecutivo para la reforma de la Policía Nacional, las autoridades del país anunciarán en los próximos días una nueva persona que asumirá estas funciones para lo que el Gobierno ha denominado la segunda fase del proceso de transformación del cuerpo del orden.



La información la ofreció ayer el ministro de la Presidencia, Joel Santos al término de la tradicional reunión de seguimiento a la seguridad ciudadana que cada lunes encabeza el presidente Luis Abinader.



El contrato de Vila del Castillo vencía en el próximo mes de febrero y el Gobierno no lo renovó. Mediante el decreto 21-22, de fecha 14 de enero de 2022, el presidente Luis Abinader designó a José Vila del Castillo comisionado ejecutivo para la implementación de los planes, estrategias y políticas de transformación y profesionalización de la Policía Nacional.



Al conversar con la prensa, el funcionario no dio detalles o motivos por los cuales ya Vila del Castillo ya no será el comisionado para reforma y sólo se limitó en informar que actualmente se está pasando a una nueva etapa del proceso de transformación policial en la que se incorporarán nuevos elementos tecnológicos y técnicos, donde el nuevo representante vendrá más adaptado a esto y que reunirá las características para ello.



“Debemos decir y yo creo que es lo más importante de que próximamente estaremos anunciando cuál será el próximo comisionado que asumirá las funciones y destacar el hecho de que estamos pasando a lo que es una próxima etapa de la reforma policial donde claramente estaremos añadiendo nuevos elementos tecnológicos y técnicos, donde obviamente las características del comisionado que vendrá a albergar las funciones estará más adaptado a lo que es la segunda fase de esta reforma”, expresó.



Al referirse a los resultados de las acciones de las autoridades en la ejecución del plan de seguridad ciudadana, Santos indicó que en los primeros días del mes de enero la tasa de homicidios se sitúa en 12.8 por cada 100 mil habitantes. Señaló que la meta sigue siendo que al final de este año esta tasa sea de un solo dígito.