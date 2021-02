El Gobierno autoriza gastos para ejecución de obras anunciadas

Informa se negocia y se hacen estudios de factibilidad para los proyectos que se harán en alianza público-privada

El presidente Luis Abinader ha arribado a sus primeros seis meses de gobierno y en todo ese tiempo ha prometido múltiples obras que serán ejecutadas en alianza público-privada y, en otros casos, con recursos propios del Estado.

Ninguna obra que ha anunciado el jefe de Estado “está suelta”. Todas tienen un responsable y una entidad institucional que le está dando seguimiento al proceso. Por el momento, se están analizando las variables de alianza público-privada, revisando los planos, negociando con los inversionistas y comprobando los impactos que todas ellas pudieran causar.

Así se lo ha expuesto a elCaribe, el viceministro Administrativo de Incentivo a la Producción y Emprendimiento, José Jáquez, quien es uno de los funcionarios que, durante estos primeros meses, ha acompañado al mandatario en sus visitas y recorridos por las distintas provincias y demarcaciones del país, y quien además, comparte a este diario que todos los proyectos están en análisis, justamente para iniciar los procesos de licitación, en los casos que corresponda, mientras que, por otro lado, se han autorizado los gastos para algunas de las obras municipales.

“Todas las obras están en proceso de avance para su inicio de ejecución en base a lo planteado por el Presidente. O sea, que no hay nada que no esté siendo ejecutado actualmente en esa disposición del Presidente”, afirma.

Segundo semestre del año

El funcionario asegura que en este momento nada está paralizado a la espera de que mejoren los ingresos del país que se han visto fuertemente golpeados por la pandemia de la covid-19. Explica que se está trabajando en toda la parte organizativa en cada una de las dependencias que tienen a su cargo la ejecución de los proyectos.

El viceministro, que también da seguimiento a los compromisos asumidos por la pasada gestión en el programa de las “visitas sorpresa”, indica que entendiendo que en el segundo semestre de este año podrían comenzar a dinamizarse los ingresos que permitirán comenzar los “megaproyectos” que serán levantados en alianza público-privada, el presidente Luis Abinader ha priorizado la salud y la educación, sin dejar a un lado las necesidades que tienen las comunidades del país.

“Fíjate que se ha reducido la nómina en la eliminación de algunas instituciones que no tienen ningún sentido de existir, que no sean para desviar fondos por esa vía. Todo ese esfuerzo del Presidente es buscando cómo se pueden viabilizar obras como las que se han mencionado pueblo por pueblo y que, en ningún momento, se quedarán en anuncios, sino que van a ser ejecutadas en el tiempo que se estima y que aparentemente será a partir del segundo semestre de este año”, sostiene.

Carretera del Ámbar, Pedernales, Manzanillo

Al entrar en materia y comenzar a enumerar las obras en trámite, Jáquez menciona que en todas hay arranque aunque no se vea. Cita el caso del primer proyecto informado por el mandatario en Pedernales, en el mes de septiembre. Sobre este en particular, indica que hay un grupo de empresarios interesados en lo anunciado y que están en el marco de negociaciones de las alianzas público-privadas.

De inmediato, pasa al Puerto de Manzanillo, en Montecristi, donde el jefe de Estado estuvo también en septiembre. Dice que en la ampliación y transformación de esa terminal marítima hay otros empresarios interesados en invertir y con estos también se están haciendo los levantamientos y los análisis requeridos, como también en la carretera del Ámbar, que conectará Santiago con Puerto Plata. “Esos proyectos grandes que realmente requieren, con toda la responsabilidad del gasto público, tener estudios de factibilidad, análisis de suelo, análisis medioambiental y análisis financieros. Son un sinnúmero de procesos en el marco de esa alianza público-privada que ameritan, y más en el modelo del presidente Luis Abinader, un extremo cuidado en esos niveles de inversión”, apunta.

Obras municipales y los fondos

Sobre proyectos más pequeños como los anunciados en San Pedro, Nagua, Barahona, San Francisco de Macorís y Puerto Plata, señala que el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, ya se ha trasladado y ha autorizado los gastos para algunos de ellos. En San Pedro de Macorís fueron autorizados 125 millones de pesos, en Nagua 140 millones de pesos, en Barahona 47 millones 149 mil pesos, en San Francisco de Macorís 700 millones de pesos y en Puerto Plata 48 millones para el mercado municipal.

“Próximamente (Paliza) estará recorriendo otros municipios, en donde en las visitas, el Presidente se ha comprometido con obras municipales importantes. Ese tipo de situaciones se manejan con mayor rapidez por la naturaleza misma de cada una de ellas”, comenta.

El funcionario explica que desde el Viceministerio que dirige se le da seguimiento a los recorridos del Presidente para servirle de auxiliar, que eso es lo que constituye el Ministerio Administrativo de la Presidencia.

“La ventaja de esta gestión, y lo está demostrando, es que es completamente abierta, sin ningún tipo de distracción de información que sea de interés”, precisa.

Monitorea personalmente

Asegura que el Presidente tiene una característica importante y es que responsabiliza las acciones inmediatamente las instruye y no deja nada suelto. Expone que en los recorridos, automáticamente ahí, Abinader deja la instrucción al funcionario que corresponda en el marco institucional “con el respeto y el cariño, pero con un seguimiento permanente”.

“No te extrañe, si eres funcionario del presidente Luis Abinader, en recibir un mensaje a la una de la madrugada con una preguntita “¿Estás?”, indicándote que si estás disponible. Es un Presidente que está él personalmente dándole seguimiento a los temas. Cuando eso existe, con ese nivel de responsabilidad, lo que se esperan son resultados favorables”, comenta.

Sostiene que en el Gobierno no se está engañando. “El Presidente mismo lo dice: ‘No, ahora mismo no tengo dinero’. No le cuesta nada, lo dice con mucha responsabilidad; ‘Ahora no tengo’, como debe de ser”, indica.

“Desde el gobierno del presidente Luis Abinader nadie vino a hacer negocio, aquí se está actuando con transparencia”, fue la frase que utilizó el viceministro al referirse a que el Gobierno no pretende hacer de estos recorridos y visitas, lo mismo que la pasada Administración hizo con las “Visitas Sorpresa”, cuyo programa el funcionario calificó de “funesto y fallido”.

“El presidente Luis Abinader, en cada uno de esos recorridos, pues va asumiendo el enfoque de lo que es su gestión en cada una de esas provincias (…) Son muchas las visitas, y en cada provincia son distintos componentes.”, detalla.

Dice visitas sorpresa fueron un engaño

Con decepción, José Jáquez habla sobre el programa de visitas Sorpresa afirmando que fue un “engaño” para los productores y asociaciones del país porque, según dice, en una supervisión de alrededor del 10% de todos los compromisos asumidos por la pasada gestión, ha podido comprobar que muchos de ellos no prosperaron pese a que en ellos se gastaron 51 mil millones de pesos. Hubo 290 visitas que generaron compromisos en 2,466 proyectos.

Frases

Todas las obras están en proceso de avance para su inicio de ejecución en base a lo planteado por el Presidente”.

Los proyectos grandes realmente requieren estudios de factibilidad, análisis de suelo y análisis ambientales”.

Desde el gobierno del presidente Luis Abinader nadie vino a hacer negocio, aquí se está actuando con transparencia”.

José Jáquez

Viceministro Administrativo