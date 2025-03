Los problemas auditivos como zumbidos, sensibilidad al ruido y dificultades para procesar sonidos afectan la calidad de vida si no se tratan a tiempo

Mareos, dolores de cabeza, confusión, fatiga, visión borrosa y sensibilidad a la luz se encuentran entre los síntomas más comunes de una conmoción cerebral. Una vez que estos síntomas disminuyen y los pacientes comienzan a reanudar sus actividades habituales, también pueden experimentar efectos subyacentes a menudo pasados por alto de la conmoción cerebral — zumbido persistentes en los oídos, sensibilidad al ruido y dificultades auditivas, afirmó Katie Dease, doctora en Audiología, logopeda en el Sistema de Salud de Mayo Clinic.



Según la doctora, una conmoción cerebral es una forma leve de lesión cerebral traumática causada por un impacto en la cabeza. Puede alterar las células cerebrales, incluidas aquellas asociadas a la audición. Algunos de estos cambios sanarán, mientras que otros son permanentes.



La audición puede verse afectada en adultos y niños que han sido diagnosticados con conmoción cerebral después de incidentes comunes, como una lesión en la cabeza debido a una caída, a un accidente automovilístico o al andar en bicicleta sin casco, explicó. Otras personas, como atletas o militares, pueden verse afectadas debido a sus actividades deportivas o profesiones.



Cómo una conmoción cerebral puede afectar sus oídos



Pequeñas células ciliadas recubren sus oídos internos. Estas células ciliadas son cruciales para transformar la energía de las vibraciones del tímpano y los huesos del oído medio en energía eléctrica que puede transmitirse a través de los nervios al cerebro para su procesamiento.



“Piense en estas pequeñas células ciliadas como hojas de césped. Cuando pisa el césped, algunas hojas vuelven a subir, mientras que otras se aplanan o se rompen. Los pelos de tus oídos funcionan de la misma manera. Aquellos que están dañados por una conmoción cerebral no pueden regenerarse ni repararse, y ya no pueden enviar señales al cerebro”, dijo Dease .



Este daño a las células ciliadas puede causar zumbidos en los oídos — conocido como tinnitus — pérdida auditiva, sensibilidad al ruido e incapacidad de procesar correctamente los sonidos, como el habla.

Cómo una conmoción cerebral puede afectar el procesamiento del sonido



Las pequeñas células nerviosas en los oídos detectan los sonidos y transmiten las señales al cerebro, donde se procesan los sonidos. Cualquier lesión en las células nerviosas, sostuvo la galena, puede interrumpir este proceso. Aquellos que han sufrido una conmoción cerebral pueden tener dificultades para distinguir palabras en entornos ruidosos, aunque su audición general pueda parecer normal.



No ignore los problemas de audición



Las personas de todas las edades pueden sufrir conmociones cerebrales debido a diversas actividades o como resultado de un accidente, que incluyen:



*Caídas accidentales

*Baloncesto

*Ciclismo

*Accidentes automovilísticos

*Fútbol americano

*Hockey

*Patinaje en línea

*Skate

*Fútbol

*Voleibol

*Deportes de invierno como esquí y trineo



“En caso de que su hijo haya sufrido una conmoción cerebral, una vez que los principales síntomas de la conmoción disminuyan, es esencial prestar atención si él comenta sobre mareos, zumbido en los oídos o dificultad para escuchar”, resaltó Dease.



Algunos de estos síntomas pueden mejorar, mientras que otros pueden ser permanentes.

Problemas de audición o procesamiento del sonido también pueden manifestarse como dificultad para concentrarse o como nuevos desafíos con las tareas escolares.



¿Dónde buscar ayuda?



Al buscar ayuda para problemas auditivos sospechosos debido a una conmoción cerebral, considere consultar a un especialista en otorrinolaringología que pueda evaluar la salud de los oídos y determinar si condiciones subyacentes previas pueden estar contribuyendo a los síntomas.



Un logopeda puede ayudar con los mareos y problemas de equilibrio, evaluar la audición y proporcionar herramientas y estrategias para controlar los síntomas. En casos más severos, un logopeda puede determinar si es necesario usar audífonos y discutir las opciones de tratamiento para los problemas de audición.