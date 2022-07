Email it

El ingenio de los dominicanos para transportarse por la ciudad de Santo Domingo no caduca y cada vez resurgen nuevas formas de ir de un lugar a otro sin el “estrés” que provoca el transporte de uso colectivo.



En esta ocasión, elCaribe capturó el momento en que un señor trasladaba a una dama en una especie de motor-carretilla, en el puente Francisco del Rosario Sánchez conocido como el puente de “la 17”.



El recorrido de esta pasajera y el conductor se pudo apreciar desde el sector Los Guandules, en el Distrito Nacional hasta Los Mina en Santo Domingo Este.



La señora que se encontraba en la parte frontal de esta moto, estuvo sentada encima de una silla de madera dispuesta para tales fines y parecía disfrutar el trayecto como si estuviera a bordo de un carruaje del siglo XVI, con la diferencia de que el chofer permaneció en la parte trasera.



Asimismo, a simple vista se dedujo que la estructura de la canasta se erigió en metal o aluminio para servir como barrera de protección.



A medida que ambos se desplazaban por la zona oriental acapararon las miradas de los munícipes, especialmente de los peatones así como de aquellos conductores que circulaban en la misma dirección.



Algunos lugareños de esta demarcación dijeron a elCaribe que esa misma pareja ha sido vista transitar en varias ocasiones, en esa moto-carretilla.



Entre la necesidad y el peligro los dominicanos andan en el país



Son muchos los ciudadanos en el país que no cuentan con los recursos suficientes para dirigirse a un destino de una manera segura.



Ante este escenario, se pueden observar todavía algunos casos de personas que crean conceptos creativos de medios para transportarse, por las diferentes calles y avenidas neurálgicas del país.



Sin embargo, otros más que ser innovadores o tener una necesidad incurren de forma diaria en el peligro sin importar poner en riesgo la vida de los demás actores de tránsito.



Es frecuenta visualizar a menores de edad se transportados en motocicletas, pese a que la ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial prohíbe esta práctica, específicamente en su artículo 78, a la vez que no permite que anden más de dos personas en este tipo de vehículos.



Asimismo, circulan con objetos peligrosos y al aire libre sin la debida protección y cuidado de lugar.



En ediciones pasadas, este medio ha dado a conocer casos que muestran el riesgo que asumen choferes de diferentes automóviles en las vías sin que reciban una sanción por parte de los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).



Justo hasta ayer, la Digesett concluyó su campaña para concienciar frente a frente a los a los peatones y conductores de las diferentes avenidas, sobre los riesgos en las vías, así como sobre sus deberes para evitar accidentes lamentables.



La iniciativa duró 15 días y se replicará en otras provincias.