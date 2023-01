Email it

El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, instó a las autoridades municipales de Pedernales a corregir una pintura de Juan Pablo Duarte donde se muestra al patricio con sus rasgos físicos distorsionados.



El titular del organismo deploró esta imagen, que se exhibe en el parque Central de esa ciudad, porque según dijo, no se corresponde con las características faciales del padre de la patria, y la definió como una profanación que quebranta los artículos 6 y 7 de la Ley 127-01, de fecha 27 de julio de 2001, refiere un comunicado de prensa.



Exhortó a las autoridades municipales de todo el país a hacer un mayor esfuerzo por salvaguardar los espacios públicos y los monumentos patrióticos, por medio de una mayor vigilancia y control.



Gómez Ramírez dijo: “Esta pintura del fundador de la República, Juan Pablo Duarte y Díez, que hicieron desconocidos en un mural en el parque Central de Pedernales, y que dio lugar a un intento de restauración, dista de los rasgos fisonómicos del patricio”.



La entidad patriótica solicitó a las autoridades municipales del Gobierno Central a los fines de corregirlo cuanto antes para cesar este agravio a la imagen de Duarte, con la cual se incurre en la violación de los artículos 6 y 7 de la Ley No. 127-01, de fecha 27 de julio de 2001.



Precisó que, si no hay una respuesta rápida por parte de las autoridades pedernalenses, entonces una delegación del organismo patriótico se trasladará a la referida provincia fronteriza a corregir la ominosa situación.



“Bajo ninguna circunstancia podemos aceptar estos irrespetos, y corresponde a las autoridades policiales y del Ministerio Público investigar a fondo estos desmanes para someter a la acción de la Justicia a quienes, como consecuencia de dichas investigaciones, resulten con su responsabilidad penal comprometida”, enfatizó el presidente del Instituto Duartiano.