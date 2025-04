“Balaguer y Bosch, los grandes rivales de nuestra historia reciente”

El periodista y escritor Miguel Guerrero pondrá hoy en circulación un nuevo libro, titulado: “Balaguer y Bosch, los grandes rivales de nuestra historia reciente”. La obra será presentada en un acto programado en la Sala Max Henríquez Ureña de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) a las 6:00 pm.



El prólogo de la obra es del doctor Milton Ray Guevara, fundador y primer presidente del Tribunal Constitucional y será presentada por el doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).



Guerrero, quien es directivo y Miembro de Número de la Academia Dominicana de la Historia, dijo: “A pesar de la aridez del ambiente en que escriben, viven y subsisten los escritores dominicanos, es necesario que no se dejen morir los recuerdos sobre los que se publican buenos libros, sea acerca de la realidad pasada, el presente histórico y la imaginación que le da vida a la novela, el cuento o la poesía”.

Indicó que en el país existen muy buenas imprentas capaces de producir libros de una belleza y calidad insuperables, pero no una industria editorial. “Los escritores trabajan para ediciones menores por la pobreza del mercado, que se ha ido empeorando debido a que en las últimas décadas el hábito de la lectura ha seguido reduciéndose y los programas escolares no lo estimulan”, afirmó.



El periodista y escritor compartió algunas reflexiones sobre su nueva obra con elCaribe.



¿Cómo nace la idea de escribir un libro sobre Bosch y Balaguer?

Fueron los personajes dominantes por las siguientes décadas tras el derrocamiento de la tiranía de Trujillo. Estamos hablando de dos figuras que marcaron la vida política del país durante los últimos cuarenta años del siglo pasado y aún mucho después, ya en este siglo, sus herederos, los que los suplantaron en la escena partidaria llevaban el sello de sus enseñanzas. Como periodista, primero, y escritor de temas históricos contemporáneos, después, me animó por mucho tiempo la idea de tratar el tema. Entendía que la extraña relación de amor y odio que los unía y distanciaba, según la furia de la periódica y cambiante marea política, constituía un desafío para mi curiosidad histórica. Fue una experiencia complicada, es cierto, pero creo que valió la pena, porque dejó pendiente en el ambiente la necesaria investigación sobre la personalidad de ambos personajes, consciente de que mi libro aspira a abrir un campo nuevo en la investigación de la vida y las relaciones de estos dos gigantes de la política dominicana.



Sobre el título, Balaguer y Bosch, ¿cómo surgió?

La naturaleza de su relación me dio el título. Y quiero aclarar que no pretendo haber escrito nada que pueda parecer un intento de biografiar el paso por la escena política nacional de esas dos grandes figuras.



¿Cuánto tiempo le tomó la redacción del libro?

Es difícil calcularlo porque parte del material ya lo había tratado con anterioridad, que fue en realidad lo que me proporcionó la pauta.



¿Qué encontrará el lector en las páginas de esta interesante publicación?

La respuesta prefiero dejarla en manos del lector y seguramente los prejuicios influirán, lo cual será inevitable dadas las pasiones que ambos generaban a su alrededor. Durante todo ese largo trecho de su predominio sobre la actividad política nacional, Balaguer y Bosch solían quedar atrapados en la vorágine de las pasiones. Cuando uno estudia a esas dos personalidades podrá darse cuenta sin necesidad de ahondar en sus posiciones que a sus alrededores el país parecía dividido por el juicio pasional que inspiraban. Era imposible encontrar al lado de ambos algo que no estuviera lleno de sentimientos extremos. Se sentía la impresión de que dividían al país en dos partes, una en la que solo cabían adhesiones extremas, a veces irracionales, de militancia y otra de rechazo igualmente irracional. No era posible en la clase de confrontación que su choque producía encontrar en las cercanía de ambos, sentimientos de racionalidad despojados de pasión. Dígame usted si esa clase de relación en la cima de la lucha partidaria no hacía natural despertar mi curiosidad de periodista e historiador.



¿Hay información inédita sobre los líderes abordados en su libro?

Es muy difícil que la hubiera a menos que se tratara de la historia de una relación consentida por las partes. Ambos están ya muertos. Yo tuve la oportunidad de tratarlos a ambos con cierta regularidad en un plano personal, más como escritor de temas históricos en los que ambos estuvieron de alguna forma entrelazados, y esa relación muy personal era inevitable que no emergiera en el texto, más en lo que tiene que ver con Balaguer que con Bosch. Sin embargo, durante la investigación de mi libro sobre el golpe que lo derrocó tuve la oportunidad de reunirme con él en cinco oportunidades con ese propósito y esa relación creó entre ambos un alto nivel de aprecio que no parecía muchas veces aflorar, y si se quiere entender, porque nuestras diferencias ideológicas y políticas se interponían.