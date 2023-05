Email it

Desde hoy Leónidas Rojas no tendrá que salir de casa a las 4:00 de la mañana para acudir a un hospital en el centro de la ciudad, porque con la puesta en funcionamiento del Teleférico de Los Alcarrizos llegará con menos contratiempos a sus citas.



El señor es uno de los tantos a los que impactará de manera positiva el medio de transporte que será inaugurado este lunes por el presidente de la República, Luis Abinader.



“A veces, el médico mío me está esperando y llego tarde, porque las guaguas de aquí salen temprano pero llegan tarde por el tapón”, expresó Rojas, que indicó que no hay que temer en trasladarse de un lugar a otro en una cabina suspendida en el aire, porque es un espacio seguro.



Luz Idalia Mateo también espera que sea abierto para poder usarlo, y así llegar a tiempo y con menos gastos al trabajo.



Igualmente, el señor Marcos Severino valoró la disposición de construir un teleférico en la comunidad, porque el tránsito suele ser pesado por la gran cantidad de personas que laboran y estudian en el Distrito Nacional, donde se toman hasta una hora para llegar.

Mural cerca de la parada de Puente Blanco. Inespre llevó operativos a la barriada.

El segundo



Con el inicio de la operatividad del Teleférico de Los Alcarrizos, suman dos los que tiene la ciudad de Santo Domingo para mejorar el transporte, y al igual que el primero con el que se benefician familias de barrios de la periferia del Distrito Nacional y de sectores de Santo Domingo Norte, hará conexión con el metro, al que le serán integrado otras estaciones para que conecte a la citada comunidad con la ciudad universitaria y hasta con la zona oriental.



En Santiago la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) también construye uno y se prevé que esté listo para finales de este año o para inicios del 2024.



Según el Gobierno, el de Los Alcarrizos impactará de manera directa alrededor de 400 mil personas, que recibirán servicios a través de las cuatro estaciones donde funcionarán las 160 cabinas teñidas de azul y blanco que movilizarán a los pasajeros hasta la entrada de la demarcación, donde también podrán subir a uno de los autobuses de la ruta 27B de la OMSA.



Las paradas están localizadas cerca de lugares donde se movilizan cientos de personas, muestra de eso es la que lleva por nombre Puente Blanco, que está situada en la calle principal de la zona nombrada como el patricio Juan Pablo Duarte, y cercana a los sectores La Piña y Los Productores.



Allí por iniciativa de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), se realizaron murales para que estén a la vista de todos los que aborden el sistema de transporte, quienes también podrán dejar estacionados sus motores o bicicletas mientras usen el teleférico.



La estación Los Americanos que se encuentra a pocos metros de la zona franca, también está adornada con arte urbano que refleja las características de los dominicanos.

Inespre lleva alimentos a bajo costo a la zona

En vísperas de la inauguración del Teleférico de Los Alcarrizos, el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) instaló carpas en la comunidad para vender alimentos a precios asequibles a los lugareños, con los que se beneficiaron más de 20 mil personas. En nota de prensa, la institución informó que la iniciativa que se realizó en coordinación con el Propeep, llegó a los sectores El Chuco, Savica, El Progreso, Landia, La Piña, Las Mercedes, Los Americanos, Hato Nuevo y Los Multis, donde pusieron en venta a precios bajos diversos productos.