La República Dominicana continúa siendo uno de los países de América Latina y el Caribe con los índices más altos de embarazos en adolescentes.



Según el doctor Martín Ortiz, a nivel nacional la cifra de menores que resultan en estado de gestación ronda el 22 por ciento, y en parte se debe a la baja educación sexual en las escuelas y a la no planificación familiar.



“Es mejor que una joven que inicia su vida sexual se planifique a pesar de que la familia, la iglesia o las escuelas no lo aprueben”, expresó el titular de la Dirección Materno Infantil y Adolescentes del Servicio Nacional de Salud (SNS).



Destacó que se debe de implementar la educación sexual en los centros educativos para que las jóvenes reciban orientación y consejería para que no se embaracen a temprana edad.



“Necesitan que les hablemos de retardar las relaciones sexuales, y si ya la iniciaron, en pensar en que deben usar un método anticonceptivo”, resaltó.



El galeno agregó que las menores que quedan en estado de gestación también contribuyen a elevar las estadísticas de mortalidad materna, ya que alrededor del 20 por ciento de las mujeres que pierden la vida durante el embarazo son adolescentes. Asimismo, añadió que el ocho por ciento corresponde a féminas que recurren a practicarse un aborto, sobre todo inseguro.



Ortiz manifestó que la planificación familiar es lo ideal para evitar un embarazo no deseado, en ese sentido, señaló que el SNS, así como el Ministerio de Salud Pública (MSP) cuentan con los métodos de prevención necesarios para hacerlo.



En el país el aborto todavía es ilegal, sin embargo, existen grupos que favorecen su despenalización, es especial si la vida de la madre está en riesgo y cuando la gestación es inviable o fue producto de una violación.