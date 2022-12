Luego de que se reportaran dos casos nuevos de cólera en 13 personas que estaban sospechosas con la enfermedad en La Zurza, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que la República Dominicana tendrá lo más pronto posible la vacuna que contrarresta el contagio de la condición.



En rueda prensa, el representante interino de la organización internacional en el país, Bernardino Vitoy, señaló que aún no tienen la fecha de llegada de los inmunobiológicos, pero que están en medio de las gestiones para que en lo adelante se pueda colocar el suero a la población vulnerable.



“La producción mundial no es muy alta, son pocos proveedores y se está en este momento haciendo el estimado de cuánto va hacer posible destinar a la República Dominicana”, expresó.



El galeno también manifestó que están trabajando en ampliar la capacidad de diagnóstico de la patología, con la entrega de más pruebas rápidas para que se puedan confirmar y descartar los contagios.



De acuerdo con expertos, la vacuna contra el cólera se administra por vía oral y se colocan dos dosis para que pueda hacer los efectos necesarios.



Ascienden los casos



Desde el mes de octubre con el resurgir del padecimiento en Haití, en la geografía nacional se han detectado 10 infectados, dos importados y ocho en la Zurza, localidad que tiene varias semanas intervenida por las autoridades para evitar que se siga expandiendo la situación.



Los recientes afectados con la enfermedad son dos mujeres de 45 y 33 años de edad que fueron sometidas a la prueba que notifica la presencia de la bacteria que transmite la enfermedad, tras tener un cuadro diarreico agudo.



En el encuentro con los medios, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, manifestó que las pacientes no están recibiendo asistencia médica en un hospital, sino que se están recuperando en sus casas porque tienen una sintomatología leve de la afección.



“Clínicamente los casos que han salido no son esos cólera dramáticos”, resaltó el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, al detallar que continúan con la búsqueda de más casos sospechosos en la zona.



Asimismo, el funcionario aseguró que mantienen la vigilancia en las demarcaciones fronterizas, cuya situación según indicó está bajo control por el proceso de clorificación del agua que desarrolla el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).



Recomendaciones



Para evitar el contagio del cólera que se origina por el consumo de alimentos y agua contaminada con la bacteria Vibrio cholerae, el doctor Rivera expuso que es necesario mantener la higiene en el hogar y en otros espacios.



En ese sentido, exhortó a la población a lavarse correctamente las manos, cocinar bien las comidas y a sólo ingerir agua potable. También agregó que con una buena cloración y un buen manejo de excretas se puede controlar el problema.



En ese orden, llamó a los comunitarios de La Zurza a colaborar con la limpieza de la comunidad para disminuir la contaminación y la probabilidad de infección con otras enfermedades.



“Si no nos ayudan a que no sigan tirando los desperdicios vuelve otra vez el proceso de contaminación y pueden venir otras infecciones”, destacó.



Rivera recordó que la referida barriada situada cerca del río Isabela, también fue producto de un foco de contagios de cólera entre 2010 y 2011.

El trabajo de prevención de los organismsos

La directora de Gestión de Riesgo y Atención a Desastres del Ministerio de Salud Pública, Gina Estrella, dijo que desde la semana pasada están removiendo escombros en La Zurza, junto a la Alcaldía del Distrito Nacional y los ministerios de Obras Públicas y Medio Ambiente. Señaló que también están limpiando las tuberías para manejar el flujo natural de los desechos.



“Está más limpia el agua de la posa luego de que se removieron una serie de escombros”, expresó la especialista, al tiempo que indicó que se está diseñando un sistema para que todos los desechos de altura vayan a unos contenedores que creará Obras Públicas, para que luego sean recogidos por la Fundación de Saneamiento Ambiental de la Zurza y el citado cabildo. Destacó que tienen instalados 20 tinacos en la zona que están siendo suplidos dos veces al día por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), para que los residentes de la barriada puedan utilizar agua que no esté contaminada. Estrella manifestó que aún tienen pendiente la limpieza del río Isabela, que se ha hecho difícil porque las maquinarias que se necesitan para sanearlo están siendo sometidas a una serie de mantenimientos.