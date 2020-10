El Presidente reitera RD no tiene la solución a crisis de Haití

El presidente Luis Abinader expresó ayer su disposición de colaborar en algunos proyectos que contribuyan con el desarrollo de Haití, aunque ratificó la posición del Gobierno de que la situación de ese país no puede ser solucionada solamente por la República Dominicana.

Durante su participación en la Conferencia Anual de Las Américas, el jefe de Estado solicitó la colaboración de la comunidad internacional para que juntos puedan hacerle frente a la crisis del vecino país, tal como lo dijo esta semana el canciller dominicano, Roberto Álvarez, ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El mandatario fue claro en su mensaje de amistad con Haití y, en ese sentido, comentó que este país podría ayudar en solucionar sus problemas energéticos exportando electricidad desde la frontera Norte o Sur.

En su ponencia el gobernante tocó otros temas, dentro de los que está la recuperación de la economía dominicana que ha sido golpeada por la pandemia del COVID-19.

Al respecto dijo que han hecho el compromiso de reabrir el 60% de los hoteles para el 1 de noviembre de este año y que además, para ello, se han eliminado una serie de instituciones, cuyos fondos fueron transferidos a otras áreas y sectores.

También se refirió a las relaciones de RD con Estados Unidos, de las cuales dijo que hay un vínculo especial, mediante el cual trabajan para combatir el crimen.

En la sección de preguntas y respuestas, moderada por Andrés Gluski, presidente de la Society Council of the Americas (AS/COA), el presidente Abinader agregó que uno de los aspectos más importante de su Gobierno es promover las exportaciones dominicanas y la inversión extranjera directa, tras señalar que el país no ha desarrollado las exportaciones se debe.