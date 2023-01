Muchas personas dejaron para lo último la compra de artículos para los niños, lo que dio vida al asueto

El ambiente en la capital se tornó un poco más activo que el pasado fin de semana largo con la venta de los juguetes por el Día de los Reyes, que se conmemoró el viernes, pero cuya festividad fue movida para ayer.



Aunque el flujo vehicular era poco en las principales vías, en zonas como la intersección de las avenidas Máximo Gómez y Nicolás de Ovando se sentía el movimiento de los que “dejaron para lo último” la compra de los artículos para alegrarles la vida a los pequeños de la casa.



“Ha venido mucha gente”, dijo uno de los vendedores que fueron consultados por reporteros de elCaribe.

Debajo del elevado, los comerciantes se apostaron a exhibir los juguetes (de todas las variedades y gustos) justo al frente de una de las tiendas más famosas en la venta de estos artículos.



“Cuando ellos cierran, vienen más personas aquí”, explicó otro de los comerciantes, que indicó que trabajan hasta largas horas de la noche para buscar “los chelitos”.



Al preguntársele sobre las expectativas de que se vendan todos los juguetes, dijo que son altas pues alrededor del mediodía de ayer estaban buscando otros tantos, como muñecas, juegos de cocina o carritos. Al margen de esto, en las paradas de autobuses que viajan al interior, y que están ubicadas en la avenida Duarte, el movimiento de pasajeros que regresaban de las provincias incrementaba según pasaban las horas.



La situación se comprobó en la denominada Parada del Sur, que ofrece servicios hacia Elías Piña, San Juan y otras zonas sureñas. Allí también estaban abordando autobuses lo que decidieron salir del interior a pasar el feriado largo en la capital.



Tras dos fines de semana largos consecutivos, la gente se preparaba ayer para entrar de lleno en “la faena” de la jornada laboral.



Y para esto, la Alcaldía del Distrito Nacional montó un operativo de limpieza en la avenida Duarte, próximo a la calle Pedro Livio Cedeño.



Allí los brigadistas sacaron decenas de desechos sólidos que obstruían el flujo de agua.



En esa importante arteria comercial de la capital, muchos vendedores informales colocaron en la acera todo tipo de ropa, zapatos y otros artículos, para venderlos.



En los comercios ambulantes, la cantidad de personas no era mucho. Lo que sí era mucho, era la basura producto de los negocios que allí operan. Los desechos afeaban la avenida que es muy concurrida en días normales.



Los niños disfrutaban sus reyes



Mientras los adultos hacían lo suyo, los niños disfrutaban de sus juegos previo a regresar a la escuela, pues el año escolar inicia este martes en el sector público y privado.



Que se cambiara la festividad del Día de Reyes para ayer, favoreció a los menores de edad, que tuvieron tres días para divertirse con los nuevos artefactos, sin la preocupación de tener que hacer tareas.



Ayer, en el sector San Carlos, el niño Bryan y sus amigos aprovecharon que el tránsito en ese lugar no era mucho para tomar las calles como pista y montar sus bicicletas y patinetas.



Otros no corrieron la misma suerte, al negarles sus padres el permiso para salir o, en otros casos, no haber recibido juguetes. Es por esto, que de lejos tenían que ver a los demás disfrutar. La esperanza de estos niños es “recibir” un regalo de la la Vieja Belén.

Los niños aprovecharon el día libre para jugar en las calles. La Alcaldía limpió ayer las alcantarillas en la avenida Duarte.

Próximo fin de semana largo es el de Duarte

El próximo fin de semana largo que se avecina será el del lunes 30 de enero. Esto así porque la celebración del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte (26 de enero) fue movida para ese día, con lo que suman tres los asuetos de este mes. Hay otro feriado que es el Día de Nuestra Señora de la Altagracia. Se celebra el sábado 21 de enero, pero esta festividad es inamovible, de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Trabajo, que da a conocer los feriados a principio de cada año.