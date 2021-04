El Senado reconoce a la chef dominicana Deyanny de la Cruz

Santo Domingo.- El Senado de la República entregó este miércoles un pergamino de reconocimiento a la dominicana Dayanny de la Cruz, chef de profesión y radicada en los Estados Unidos, por los logros alcanzados durante su carrera y por poner en alto la bandera tricolor en tierras extranjeras.

El reconocimiento fue entregado a de la Cruz por el senador de la provincia María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria, lugar de donde es oriunda la especialista en el arte culinario.

En su discurso, el senador Alexis Victoria destacó la trayectoria y la labor encomiable que realiza Dayanny de la Cruz, que ha sido la única mujer, y de ascendencia latina, responsable de administrar los servicios de alimentos durante la edición número 54 del evento deportivo Súper Bowl celebrado en Miami Florida, Estados Unidos.

“Ese país que definió Pedro Mir en su poema “Hay un país en el mundo”, es una tierra de mucho talento, talento que va más allá de nuestras fronteras y que nos hace sentir aún más orgullosos de ser dominicanos, pero señores el orgullo es doble, porque el reconocimiento que estamos haciendo no sólo es a una dominicana, sino a una compueblana, nacida, criada y formada en Nagua, municipio cabecera de la provincia María Trinidad Sánchez, que ha puesto nuestra bandera en los más altos escenarios internacionales de gastronomía, que brilla con luz propia tras convertirse en la primera latina en cocinar en el Super Bowl; estamos hablando de Dayanny de la Cruz”, apuntó Alexis Victoria, quien sometió el proyecto de resolución al Pleno Senatorial para que fuera reconocida la profesional.

En tanto que la homenajeada, al hablar a los presentes, agradeció al Senado de la República por el reconocimiento, al tiempo en que hizo un llamado a la mujer dominicana a triunfar en lo que se proponga, a pesar de las trabas que se le crucen en el camino. Dijo que ella es un ejemplo de ello.

“Viva Nagua. Yo soy materia bruta de Nagua; mis momentos, mis memorias están allí. Mi pueblo me ha dado la oportunidad de crecer, de inventar y de seguir adelante. Vivo en un mundo de hombres, pero esto no me ha detenido en mis planes. Yo llegué a los Estados Unidos como todos los que llegamos allá, con hambre de crecer y progresar, y Dios me ha dado la oportunidad de triunfar, haciendo lo que mejor sé hacer, cocinar, ¡que viva la mujer dominicana!”, apuntó.

Por el Senado de la República estuvo el vicepresidente de la Cámara Alta, Santiago José Zorrilla (El Seibo); Alexis Victoria (María Trinidad Sánchez); Carlos Gómez (Espaillat); Melania Salvador Jiménez (Bahoruco); Eddy Nolasco (Valverde); Milcíades Franjul (Peravia); y el Lic. Valentín Medrano (Independencia).

Por la Cámara Baja asistieron los diputados representantes de la provincia María Trinidad Sánchez Napoleón López Rodríguez; Jorge Cavoli; y Priscila de Óleo.

Otras personalidades que asistieron al evento fueron el titular de la Contraloría General de la República, Catalino Correa; el viceministro de Interior y Policía, Fernando Norberto; así como familiares de la homenajeada.