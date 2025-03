Bloques de diputados de la FP y del PLD salieron del hemiciclo antes de concluir la sesión; hubo un informe disidente, que rechazaron los oficialistas

Tras intensos debates y rechazo de la oposición, la Cámara de Diputados convirtió en cinco ternas (15 candidatos) los cinco quintetos de preseleccionados a miembros de la Cámara de Cuentas (CCRD) para el cuatrienio 2025-2029, sugeridos por la comisión legislativa a cargo del proceso de evaluación.



El pleno de diputados eliminó ayer 10 de los 25 candidatos que recomendó la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas que preside el diputado reformista Rogelio Alfonso Genao Lanza, la cual rindió su informe favorable el pasado martes.



Los bloques de diputados de la Fuerza del Pueblo (FP) y de la Liberación Dominicana se marcharon de la sesión antes de las votaciones. La oposición se quejó por la falta de diálogo para escoger los preseleccionados y que fueron elegidos de manera unilateral. Dos diputados de FP presentaron un informe disidente, que fue rechazado.



Las cinco ternas



Las ternas fueron escogidas de los respectivos quintetos y serán remitidas al Senado en orden alfabético por el primer apellido.



La primera terna la integran Francisco Alberto Franco Soto, Cesáreo Radhamés Guillermo Veloz y Yira Manuela Henríquez de Sánchez (del primer quinteto); la segunda, Ferdinan de León, María Aurelina Estévez Abreu y Emma Polanco Melo de Mercedes (del segundo quinteto); y la tercera, Charles Isaac Betances Tejada, Maribel del Carmen Reyes Morillo y Francisco Tamárez Florentino (del tercer quinteto).



Asimismo, la cuarta terna está compuesta por Rayner José Castillo Martínez, Edward Manuel López Ulloa y Ramón Méndez Acosta; y la quinta, Claudia Catherine Álvarez Troncoso, José Miguel Fernández de la Cruz y Griselda Gómez Santana (quinto quinteto).



Los que se van



Los 10 eliminados son: Delta Corkidis Paniagua Feliz y Yovanny Abraham Tabar Rosario (del primer quinteto); José Miguel Vásquez García y Claudio Durán Hilario (segundo quinteto); Yrcania Ibelice Casado Pimentel y Pablo González Suberví (tercer quinteto);Ivanna Rodríguez Hernández y Enelia Santos de los Santos (cuarto quinteto); y Francisco Faña Martínez e Yván Lenin Yvanovick Rosario Contreras (quinto quinteto). Estas personas sacaron sobre los 85 puntos en las calificaciones, según se informó.



La Cámara Baja remitirá los 15 preseleccionados al Senado de la República, quien será el encargado de elegir de entre las ternas los cinco nuevos miembros de la entidad fiscalizadora de los recursos públicos antes del próximo 15 de abril. En esa fecha se cumplen los cuatro años de la juramentación y final de la gestión del actual Pleno, presidido por Janel Ramírez.



El país está a la espera de un pleno del órgano de control externo de los recursos públicos que no genere controversias y cumpla con su rol, contrario al Pleno actual. A pesar del deprimente trabajo de la CCRD saliente, el titular y los miembros Mario Fernández y Elsa Peña se evaluaron en la comisión de diputados, con el propósito de seguir representando a la institución, no obstante, fueron descartados.



La comisión recibió 234 expedientes de interesados a ser candidatos a miembros de la CCRD; de ellos, 214 fueron elegibles para las entrevistas. Los comisionados evaluaron 193 postulantes, debido a que 17 no asistieron a la convocatoria.



De los 193 postulantes entrevistados y evaluados, el equipo de diputados seleccionó cinco listas con cinco postulantes, para un total de 25, tomando en consideración, según la comitiva, lo académico, la experiencia, la expresión y la actitud durante las entrevistas.



Debates



Gustavo Sánchez, vocero de los diputados del PLD, dijo que le gustaría una conformación de una comisión especial para que los diputados de las distintas bancadas se expresen. Señaló que hasta lo muy dulce empalaga, en referencia a la mayoría del PRM.



Tras defender el trabajo de la comisión que preside y dirigirse a la oposición, Rogelio Alfonso Genao Lanza sostuvo que el papel “lo aguanta todo”, y que a veces los diputados tienen que hacer cosas que les asignan sus partidos políticos.



Rafael Castillo, vocero de los diputados de la FP, señaló que tiene los nombres de los cinco miembros a integrar la nueva CCRD que va a elegir el Senado y aclaró que de su bancada no firmaron el informe.



Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, respondió a las críticas de la oposición y dijo que no hay nadie del PRM que vaya a ser escogido en las ternas. Precisó que el actual pleno de la Cámara de Cuentas fue elegido en consenso con la oposición, la cual, según subrayó, votó junto al oficialismo en favor de la terna que incluía a Elsa Peña (actual miembro de la CCRD), con 146 síes.



Recordó, además, que los perremeístas querían hacer un juicio político al actual Pleno, pero no prosperó porque el oficialismo no contaba con los votos necesarios y la oposición quería que sacaran a personas “que se dice estaban vinculadas a ellos como miembros del órgano fiscalizador”. Pacheco aseguró que el PRM y sus aliados van a asumir la responsabilidad de designar las ternas de la nueva Cámara de Cuentas.



El vocero de los diputados del PRM, Amado Díaz, señaló que aunque los nombres de los cinco a ser seleccionados para la Cámara de Cuentas no se conocen, ya la oposición dice que sí.



Informe disidente diputados Fuerza del Pueblo



Los diputados de la Fuerza del Pueblo (FP) Yudelka De la Rosa y Miguel Espinal rindieron el informe disidente, que fue rechazado por los oficialistas, con 125 votos. En el documento, destacan que la independencia y credibilidad de la CCRD no pueden estar sujeta a la “imposición de una mayoría” sin la debida concertación entre todas las fuerzas políticas representadas en este Congreso.



Se quejaron de que en vez de la conformación del órgano extrapoder estar sujeta a principios de transparencia, independencia y legitimidad democrática, “lo que hemos visto en este proceso es lo contrario: una clara imposición de mayoría”, criticaron.



En su informe, los diputados de oposición basaron en cuatro aspectos su rechazo a los 25 preseleccionados, siendo estos –según ellos- la falta de consenso real para dicha elección; crisis de gobernabilidad institucional que podría derivar de esa escogencia; falta de compromiso con la institucionalidad y la democracia del Congreso; y la falta de criterio de conocimiento de las evaluaciones de aspirantes.



Diputada PLD apoya ternas; PRD y PQDC se quedan sin votar que sí



La diputada del PLD, Ydenia Doñé, se quedó en el hemiciclo y votó a favor las ternas, mientras, los diputados nacionales de los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Ramón Raposo y Elías Wessin, respectivamente, se quedaron en la sesión, aunque no aprobaron el informe favorable.

Senadores, libres de elegir en cada terna

El Senado de la República no está obligado a elegir los cinco miembros de la Cámara de Cuentas por quien la encabece.



El septiembre del 2024, el Tribunal Constitucional estableció que en la designación de los miembros de la Cámara de Cuentas, en ningún caso la Cámara Alta está ineludiblemente obligada a elegir uno de determinada terna, en función del criterio particular de cada senador, o de la cantidad de votos requeridos para su elección.



La alta corte tiene el criterio de que el visto bueno de los miembros de la lista que dé la Cámara de Diputados a tres postulantes respecto de su idoneidad para ocupar el cargo, “no es completamente vinculante para el Senado, que puede optar por rechazar por entero determinada terna”.



El Constitucional plantea que de lo anterior se pone en relieve que ni la Carta Magna, ni el reglamento del Senado, regulan la cuestión de hecho generada en el marco de la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas. Esto lo dijo en el marco de la declinatoria de un candidato una vez electo, pero no juramentado.

Crítica

La oposicióne se quejó por la falta de diálogo para escoger los preseleccionados y que se hizo de manera unilateral.

Sesión

La Cámara Alta convocó sesión para hoy jueves a las 10:00 de la mañana; podría recibir las ternas y remirlas a comisión.