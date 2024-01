La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo anunció que el año 2023 cerró con el procesamiento de más de 70,000 visas de inmigrante, una cifra que supera por mucho los pronósticos realizados por la Sección Consular.



En un video compartido en las redes sociales, la delegación mostró múltiples encuentros familiares como resultado de miles de solicitudes de visa de inmigrante para esposos, hijos, padres y hermanos.



“Esta cifra histórica en Santo Domingo contribuye con la reunificación familiar en los Estados Unidos, a través de la migración legal”, destaca la embajada.



Este número de visados se sitúa por encima de las proyecciones de cierre de año, cuando se acercaba a las 65,000 visas de inmigrante procesadas en 2023. “La cifra más alta jamás registrada en Santo Domingo”, destacó la embajada en un audiovisual en el que resalta sus logros y aportes en el país.



Al puntualizar en los servicios consulares, Yomaris Macdonald, cónsul general adjunto, informó que esta sección durante el año pasado recibió más de 200,000 solicitudes de visa de no-inmigrante, superando el número procesado en 2019, antes de la pandemia.



En otro video alusivo a las fiestas navideñas, la embajada destaca el fuerte vínculo entre la República Dominicana y los Estados Unidos con números.



Cerca de 300,000 ciudadanos estadounidenses viven en la República Dominicana, y más de dos millones de dominicanos viven en los Estados Unidos y casi tres millones de viajeros estadounidenses visitan la República Dominicana cada año.



“Nuestra mayor prioridad es proteger y apoyar a nuestra comunidad de ciudadanos estadounidenses. Nuestro equipo consular ha estado trabajando duro para ayudar a los ciudadanos estadounidenses a renovar sus pasaportes a tiempo para sus vacaciones”, resalta la publicación colgada en las redes sociales oficiales.



“No caigas en la trampa”



A modo de promover la entrada legal hacia los Estados Unidos, la delegación de ese país mantiene una campaña educativa bajo el hastag #NocCaigasenlaTrampa sobre los riesgos de migrar por la vía fraudulenta.



“Migrar de manera ilegal a los Estados Unidos tiene sus consecuencias. Muchos pueden ser estafados o secuestrados en la travesía y otros pueden ser encarcelados y deportados por acceder de manera ilegal a territorio estadounidense. Recuerda que entrar irregularmente a los Estados Unidos es un delito”, subraya la campaña.

Quienes no estén legales serán expulsados EE.UU.

En sus publicaciones, la embajada advierte que las personas que carecen de base legal para permanecer en Estados Unidos serán expulsadas. Esta política se aplica a todos los no ciudadanos, independientemente de su nacionalidad. “No les hagas caso a los contrabandistas y no caigas en su trampa. Quienes crucen ilegalmente la frontera no serán elegibles para optar por vías legales y serán expulsados si no tienen un fundamento legal para permanecer”, informa.