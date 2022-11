Sugieren que se establezca una especie de aplicación o plataforma digital para hacer los trámites en línea

Empleadores se quejaron con la Resolución 14-2022, que regula el trabajo doméstico en República Dominicana, por el tema de la contratación y la inscripción de las trabajadoras en el sistema de Seguridad Social, porque se requiere una presencia física en el Ministerio de Trabajo (MT) y la Tesorería de la Seguridad Social.



Sugieren que se establezca una especie de aplicación o plataforma digital para hacer los trámites online (en línea) a fin de simplificar el proceso.



Así lo explicó el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), Rafael -“Pepe”- Abreu, quien pidió la modificación de la iniciativa en lo concerniente al proceso de inscripción de los contratos.



Al conversar con elCaribe, el gremialista expuso que las personas prefieren no hacer el registro para evitar presentarse al despacho del Ministerio, hacer una fila, llenar una planilla e inscribir al empleado. Ante ello, aclaró que la mayoría de las empresas en el país registra a sus empleados en línea, sin necesidad de hacerlo de manera presencial.



Por su lado, Larisa Isa González, fundadora de una agencia doméstica, también expresó sus quejas sobre el tema.



Dijo que tanto ella como otras personas se han dirigido al Ministerio de Trabajo, en donde los empleados les ponen a coger lucha por carecer de información al respecto.



“Mira, lo que pasa es, que cuando a ti te toca un inspector, te dan un número. Te toca un inspector para buscar la información y éste te dice una cosa, pero el inspector número cinco, por decirte un número, te dice otra”, señaló González a este medio.



Aseveró que ha ido a la entidad estatal en representación de clientes, que le solicitan buscar información sobre los contratos, “pero no le dicen nada”. Por ello cree que la plataforma no está lista.



La emprendedora argumentó que la gente suele creer que por ir en persona al MT todo será simple, cuando es lo contrario, ya que el proceso “es complicado”.



Según la empresaria, para que la resolución sea efectiva, se debe modificar primero el Código de Trabajo.

“Una resolución jamás puede ir por encima de un Código Laboral”, afirmó la fundadora de “Top Nanas”, una de las primeras agencias de reclutamiento y capacitación del personal para el hogar de la República Dominicana.



CNTD ofrece su versión



La Central Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) ofreció también su versión sobre el tema, en una conversación telefónica con elCaribe.



Jacobo Ramos, presidente del sindicato, consideró que aún no hay contratos registrados en el Ministerio de Trabajo debido a que la resolución no ha entrado en vigencia y aún no están creados los mecanismos de acceso para hacer los registros. Tanto Ramos como los otros consultados reaccionaron a los reportes que indican que a la fecha en el MT no se ha registrado contratos entre empleados-empleadores.



Asociación de domésticas vela por el cumplimiento de la resolución



Helena García, secretaria de la Asociación de Trabajadoras del Hogar (ATH), indicó que los sindicatos se han mantenido en contacto con el Ministerio de Trabajo para estar en colaboración por el fiel cumplimiento de la resolución.



Aseguró que la asociación va a velar por el fiel cumplimiento de las resoluciones, ya que es un compromiso del Estado dominicano. “Nosotras nos vamos a mantener todo el tiempo vigilantes a lo que es el cumplimiento (de la resolución)”, indicó al conversar con este medio.



Faltan 23 días para que la Resolución 14-2022 entre en vigencia. La iniciativa fue dada el pasado 24 de agosto, difundida el primero de septiembre y entrará en vigencia hasta tanto no se cumplan tres meses de su publicación en un periódico de circulación nacional. Será efectiva el próximo 19 dediciembre.

Reacciones