Tras barajarse varias fechas, el traslado de reclusos hacia el complejo carcelario Las Parras podría arrancar finalmente dentro de 60 días.



Sin embargo, para funcionarios del área, descongestionar las cárceles del país no sólo depende de la infraestructura, sino de quienes administran justicia.



Aunque no pudieron cumplir la promesa de entregar la obra a mediados de 2025, las autoridades apuestan a iniciar los primeros traslados de reclusos en agosto.



Roberto Santana, director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onapre) dijo que el Centro de Corrección y Rehabilitación, Las Parras operará en 60 días, pero culpa a fiscales por colapso sistema penitenciario.



“Está integrada por cinco cuadrantes: cuatro cuadrantes de alojamiento y un cuadrante administrativo y de servicios. De esos cinco cuadrantes, serán entregados dos, más o menos dentro de sesenta días”, explicó.



Señaló que desde hace varias semanas, privados de libertad de otros centros penitenciarios, los cuales se encuentran en la modalidad de medio libre, están realizando labores de jardinería para acondicionar el lugar en lo que respecta a áreas productivas dentro del recinto carcelario.



De igual manera, habló de que en esta primera parte se entregarán 18 aulas, granjas de conejo y gallina, huertos penitenciarios, actividades agrícolas y apicultura.



“Apicultura porque como se sabe, hay medio millón de metro de lago y en ese medio millón de metro de lago… vamos a criar peces ahí también”, enfatizó



Pero mientras se retrasa la fecha de entrega de esta cárcel, que lleva más de 5 años construyéndose, los demás recintos sufren un progresivo deterioro que, para el asesor ejecutivo en materia penitenciaria, Santana, tiene culpables.



“Es bueno que la gente sepa que la sobrepoblación penitenciaria es responsabilidad principal de los fiscales. La capacidad del sistema penitenciario es de 15 mil y gracias a ellos tiene 25 mil. Hay diez mil que están durmiendo en el suelo”, enfatizó al describir que la prisión preventiva es la figura preferida del Ministerio Público.



Cuestiona el hecho de que los actores del sistema no lleguen a acuerdo o soliciten otro tipo de media de coerción para los casos a su cargo.

Terrenos donde se encuentra localizada la penintenciaría. johnny Rotestán

Gestión de cárceles



Coincide con el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, en que la creación de un Ministerio de Justicia mejoraría la gestión de cárceles.



“Siempre y cuando se elijan bien las personas. Se capaciten y se introduzca la tecnología, el tema de las cárceles va a mejorar. No podemos seguir con un sistema penitenciario pensando que el problema es bloqueador de teléfonos si no estamos viendo que la corrupción está justamente en las personas que administran el sistema”, destacó Ulloa.



Dos de cinco áreas de Las Parras entrarían en funcionamiento dentro de 60 días, es decir, el área de servicios administrativos y 12 edificios con capacidad de 2, 400 privados de libertad desde la cárcel de La Victoria. El resto sería trasladado en 2026 hasta completar 8 mil privados de libertad.