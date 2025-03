En una caldeada reunión de la Dirección Política, la Fuerza del Pueblo cambió el método de votación y en lugar de 87 mil electores, varió para que sea la nueva Dirección Central la que escoja al presidente, secretario general y al vicepresidente.



Ese organismo está compuesto por mil 500 integrantes, pero de esa cantidad alrededor de 600 serán escogidos mediante votos nacionales y por demarcaciones. De esa matrícula la Dirección Política de la FP, designará a 300, por la cuota del 20% que le corresponde por mandato estatutario.



La propuesta fue aprobada con 35 votos a favor, 14 en contra y tres abstenciones. No votaron el presidente de la organización, Leonel Fernández, el vicepresidente, Radhamés Jimémez ni el presidente de la Comisión Electoral, Henry Merán.



Al encuentro del máximo órgano de dirección de la FP asistieron 52 de la matrícula de 60 miembros. Tras la votación, los aspirantes a la secretaría general, Dionis Sánchez y Franklin Rodríguez abandonaron la reunión.



Algunos dirigentes de la FP consultados sobre la razón por la que se propuso un cambio de organismo para escoger las nuevas autoridades, sostienen que un sector de la cúpula de la organización tiene intenciones de imponer al actual secretario general, Antonio Florián (Peñita), pero que debido a que no cuenta con apoyo para lograr la votación que necesita, se impuso el cambio con “una mayoría mecánica”.



El cambio en las reglas para escoger a las autoridades, se hizo luego de que quedó formalmente abierta la campaña interna para los tres principales cargos, además de los integrantes de la Dirección Central.



Al inicio del II Congreso, el presidente y líder de la organización, adviritió que toda la dirigencia debe someterse al voto de las bases de la organización.



Hasta el momento, la comisión nacional electoral no ha emitido el reglamento que normará el proceso interno.



Algunos dirigentes de la FP también se quejaron de que en las votaciones para aprobar los temas del II Congreso Franklin Almeida, las propuestas fueron sometidas en bloques, en lugar de darle la oporunidad a los delegados de votar de manera individual por cada tema.



La FP fue fundada hace cinco años, en 2019, cuando el antiguo Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD) se convirtió en FP, tras la salida del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de un grupo de dirigentes encabezados por el líder Leonel Fernández.