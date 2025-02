El ministro de Salud Pública, Alberto Atallah, y el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, se reunieron ayer a fin de tratar temas comunes del sector, como es el caso de las conquistas y soluciones para el área de la salud pactadas entre el Gobierno y el gremio.



Al término del encuentro, que tuvo lugar en la sede del CMD, el titular de Salud Pública informó que antes de que finalice el mes de febrero todos los médicos del país recibirán el aumento salarial acordado, aunque el presidente del CMD, Waldo Ariel Suero, aclaró que a la fecha más del 95 % ya cobró el alza y sólo una minoría no la ha devengado.



Durante una conversación con los medios de comunicación, Alberto Atallah precisó que el aumento se está realizando a médicos, enfermeras, psicólogos, odontólogos e imagenólogos y que con el caso de los pensionados y el personal administrativo, se está trabajando en otra negociación distinta.



El ministro de Salud Pública se comprometió con seguir trabajando por el sector salud y se mostró como un aliado del CMD, los galenos y todo el personal que presta servicio en esta área.



“Yo asumí esta posición con un compromiso formal y es el compromiso que he asumido en cada una de mis acciones y es dar lo mejor de mí y dar lo mejor de mí significa trabajar por la clase médica, por la clase salud, el sector salud. Yo no quiero salir del ministerio sin haberme sentido que todo lo que hice, además de mejorar la salud, de los pacientes, es también mejorar quien lleva salud, quienes llevan salud a todos los dominicanos”, expresó Atallah. “Dios nos ayude a conseguir el presupuesto suficiente para seguir mejorando a todos ustedes. De mi parte les digo de corazón que me siento un aliado”, agregó.

De su lado, Suero resaltó la buena relación con el ministro y el gesto de este al reunirse con el CMD.