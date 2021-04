Enorme hoyo preocupa a residentes en sector La Playa en Barahona

BARAHONA.- Desde que Míctor Fernández tomó posesión como alcalde municipal, residentes en el barrio La Playa, choferes y motoconchistas, le vienen solicitando que selle un enorme hoyo que hay en la calle Nuestra Señora del Rosario en el que se han accidentado varias motocicletas en horas nocturnas.

De acuerdo a los señores Ángel Seña y Héctor Henríquez Peña, residentes en el barrio en cuestión, el funcionario ha hecho caso omiso a las solicitudes para que tape el hoyo en el que también han caído transeúntes que pasan por el lugar en horas de la noche, varios de los cuales han resultado con fracturas.

Por su parte, los jóvenes motoconchistas Baldemiro Tapia Arias y Julio Pérez Matos, coincidieron en reconocer que el hoyo en cuestión está allí desde mucho antes de Míctor Fernández asumir la alcaldía, quién al igual que las pasadas autoridades municipales, no ha hecho el más mínimo esfuerzo para sellarlo.

"Como es la inveterada costumbre de nuestras autoridades, estas están esperando que allí ocurra un grave accidente donde mueran ciudadanos para entonces proceder de inmediato a sellar este hoyo", dijeron.

Otros comunitarios, incluyendo conductores de vehículos, dijeron que este caso también compete resolverlo a las autoridades locales del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), a las que ha sido dirigida la solicitud en tal sentido pero que al igual que el alcalde Fernández, se hacen de la vista gorda ante el peligro que representa para las personas el hoyo en cuestión.

Por su parte, el profesional de Derecho Still Pérez, quién colgó la foto del hoyo en su muro de Facebook, explicó que no se justifica que en casi ocho meses de estar dirigiendo el ayuntamiento, Míctor Fernández no haya resuelto un peligro que redunda contra la vida de ciudadanos.

De acuerdo a Pérez, el hoyo está ubicado en la calle Nuestra Señora del Rosario, entre la calle Arzobispo Nouel y la avenida Enriquillo del barrio La Playa, en la zona del malecón.

El abogado se une a las voces que reclaman al alcalde Fernández el sellamiento cuanto antes del mencionado hoyo, que sigue siendo un peligro para los motoconchistas, conductores de vehículos y los transeúntes.