Entregan 1,280 certificados de títulos a residentes de Sabana Grande de Boyá

Email it

Monte Plata.- El presidente de la República, Luis Abinader, entregó titulos a propietarios de los terrenos en donde viven y trabajan 1,242 familias impactando a 9,992 personas de Sabana Grande de Boyá.

Esta es la segunda ocasión en la cual el mandatario entrega títulos de propiedad en este municipio de Monte Plata como parte del proyecto del Plan Nacional de Titulación de Terrenos del Estado que se ejecuta a través nidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT) en todo el país.

En la primera oportunidad el jefe de Estado hizo dueño de sus terrenos a 2,289 y al terminar esta segunda etapa sumarán 4,787 los beneficiados de un total de 6,800 parcelas, solares y viviendas a titular.

Al hacer la entrega, el gobernante recalcó su satisfacción de participar en esos actos «porque la vivienda propia, es uno de los bienes más deseados por las familias dominicanas».

«Siempre lo he dicho, si la política no sirve para mejorar la vida de la gente real, no es política, es simplemente ilusionismo y palabrería», reiteró al manifestar que con esa y otras acciones de su administración se sientan las bases de una distribución de la riqueza más equitativa y con llevar el bienestar de miles de familias dominicanas en todo el territorio nacional.

«Estamos haciendo política real para gente real. Parece una obviedad, pero bien saben ustedes que no siempre fue así», enfatizó el presidente Abinader.

Aseguró que el principal objetivo de su gestión es garantizar las condiciones para que todos los dominicanos puedan desarrollar una vida plena, con igualdad de oportunidades y con esperanza en el futuro.

Resaltó que con estas ejecutorias se hace justicia social y a la vez se actua sobre la reactivación económica, fomentándola con más solidez y con pilares más robustos.

«Mis más sinceras felicitaciones, disfruten junto a sus familias sus viviendas, sus hogares, sus terrenos, sus vidas y su futuro. Desde hoy mismo les pertenecen con todas las garantías. Y yo se lo certifico personalmente», expresó el presidente Abinader.

Sin costo para los beneficiarios

El director interino de la UTECT, Duarte Méndez, agradeció al mandatario por la confianza y el apoyo dado para entregarle estos certificados de títulos a los beneficiarios de los sectores de La Milagrosa, Las Flores, Play Viejo, Centro del Pueblo, Los Guándules, Pueblo Nuevo y el Residencial Arcoiris, Batey el Triple.

Explicó que los trabajos realizados por la entidad que dirige, conjuntamente con el Instituto Agrario Dominicano (IAD), abarcaron, en esta segunda etapa, un área geográfica de 508,313.51 metros cuadrados.

Méndez dijo que el costo total de la tirulación lo asumió el Gobierno dominicano, ahorrándoles a familias un total de RD$199,840,000.00, debido a que si los benefiarios realizaban esos trabajos de manera particular debían pagar un mínimo de RD$ 80,000.00, aclarando que este monto se les cobra a solares pequeños y sin ninguna complejidad geográfica.

Acompañaron al mandatario en esta actividad, además, el ministro de la Presidencia, Joel Santos; los directores del IAD, Francisco Guillermo García García; de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez; del Banco Agrícola, Fernando Durán; de Catastro Nacional, Héctor Mirambeaux y del Instituto de Innovación, Biotecnología e Industria, Omar Olivo.

También la gobernadora de Monte Plata, Rafaela Javier Gomera; el senador, Lenin Valdez López; el alcalde de Sabana Grande de Boyá, Ysidro Mieses de Jesús y la alcaldesa de Monte Plata, Altagracia Herrera.