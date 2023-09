En un emotivo acto que tuvo lugar en el Palacio Nacional, el Gobierno entregó ayer el Premio Anual al Adulto Mayor, en su cuarta versión, en el que fue reconocido el pianista y compositor Rafael Solano por su trayectoria y aportes al arte dominicano y el Hospicio San Vicente de Paúl, que desde hace 100 años se dedica a cuidar envejecientes vulnerables.



Se hizo en una actividad encabezada por el presidente Luis Abinader; la primera dama, Raquel Arbaje y la vicepresidenta Raquel Peña en el Salón Las Cariátides de la casa de Gobierno, en cuyo espacio afloraron las emociones tanto de los homenajeados como de los invitados y todos los presentes. Las risas y las lágrimas de emoción, fueron protagonistas del evento que contó con una presentación artística a cargo de los cantantes Niní Cáffaro y Adalgisa Pantaleón.



Durante la cuarta versión del Premio Anual al Adulto Mayor, que organiza el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), el maestro Rafael Solano fue reconocido como Adulto Mayor del Año, ante un salón que le mostró respeto, cariño y admiración, mientras que el Hospicio San Vicente de Paúl, que tiene asiento en Santiago, obtuvo el galardón en la categoría de Protector del Adulto Mayor, por ser una institución que ha ofrecido servicios al adulto mayor por vocación desde 1923.



Al dirigir unas breves palabras, el presidente Luis Abinader pronunció que “una sociedad que no reconoce a sus adultos mayores no puede ir por buen camino”, cuando llamó a la población en general, pero sobre todo a los estudiantes de música, a emular la trayectoria de Rafael Solano por considerar que este es un ejemplo a seguir.



Al mismo tiempo, el mandatario hizo referencia a la labor del Hospicio San Vicente de Paúl y a la labor de Eurides Lajam de Toribio, quien es la presidenta de la junta directiva y a todos los miembros del patronato, por ser otro ejemplo para el país.



Agradecimiento



Tras recibir el premio, Rafael Solano agradeció al presidente Luis Abinader y a todo el Gobierno por la distinción y, durante sus palabras, dijo que durante el acto echó de menos a su madre, no por el hecho de ser su progenitora, sino porque esta gozaba de un buen sentido del humor y si hubiese estado presente, habría estado riendo.



Mientras que el director de Conape, José García Ramírez, expresó que los premios entregados ayer representan el respeto, respaldo y compromiso de la institución en cumplimiento a la ley 352-98, sobre Protección a la Persona Envejeciente, al reconocer la grandeza de un adulto mayor.