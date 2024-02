La falta de programas especiales, escolarización de los padres sobre el tema y la ausencia de apoyo por parte del Estado, son solo algunas de las tantas dificultades que enfrentan las personas con discapacidad múltiple en República Dominicana.



Rosa Rufer, experta en discapacidad extrema, afirmó durante una entrevista en el programa Despierta con CDN que el Estado dominicano enfrenta una gran carencia en ese sentido, debido a que en el país no existen programas para niños con discapacidad múltiple.



“En nuestro país no existe un programa de atención a nivel domiciliario para estos niños, más bien se necesita un programa de intervención y de apoyo a la familia, ya que los niños con discapacidad múltiple no pueden ser trasladados hasta las escuelas; debido al alto costo o problemas de movilidad”, expresó Rufer.



Señaló que es urgente que el gobierno trabaje con estas personas a nivel de hogar, con un equipo multidisciplinario y dotando de los recursos necesarios a cada familia, según el caso.



“Se necesita que se trabaje con estos niños en los hogares y que les den los recursos necesarios como sillas de ruedas, audífonos, logopedia, entre otros. Además del apoyo de diferentes profesionales del área multidisciplinaria que den asistencia a los casos especiales”, declaró Rufer.



Condenó que en el país existen leyes que establecen, de manera clara, el compromiso de garantizar el derecho de estas personas, sin embargo nada de eso se está cumpliendo.



“La Ley 5-13 en sus artículos 68 y 69 explica bien la necesidad de aplicación de estos programas, pero esta ley no se está cumpliendo”, lamentó la experta en discapacidad extrema.

El dolor de una madre y su hijo con discapacidad

Gloria Rivera, una madre que ha tenido que vivir la difícil situación de tener que lidiar con su hijo con discapacidad múltiple, relata las diferentes dificultades que ha atravesado en este proceso. Las necesidades de atención especial, sumadas a la falta de dinero para cubrir las costosas enfermedades con las que vive su hijo de 15 años, según afirma Rivera, son una situación que no se la desea a nadie.



Y es que aparte de ser madre soltera, Gloria expresó no tener ayuda del Estado para poder sacar a su hijo adelante, el cual tiene diferentes condiciones de salud y cuyo costo mensual asciende a los 100 mil pesos.