Santo Domingo, RD.- La Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en el campus Santo Domingo, invita a la tercera edición de la Jornada de Comunicación Corporativa, que este año se centrará en el tema «Gestión de la Reputación e Intangibles Institucionales y Empresariales».

La jornada, que se desarrollará desde el 7 al 9 de noviembre del presente año, busca fomentar el desarrollo de competencias en el manejo de la reputación, los intangibles de las instituciones y las empresas, como también compartir estrategias y casos de éxito manejados por las marcas con los estudiantes de grado y de postgrado, investigadores y directores de Comunicación, (Dircom) de empresas aliadas.

Asimismo, crea un espacio científico de intercambio en el que se involucran importantes actores de la comunicación corporativa y marcas, a través de la presentación de estrategias, teorías y prácticas modernas y exitosas en la gestión de la rama científica para colocarla como referente nacional en esta área del conocimiento.

Ana Bélgica Güichardo, directora de la Escuela de Comunicación de la PUCMM, explicó que esta actividad se desarrolla cada año y es una iniciativa que en poco tiempo se ha convertido en un referente para los estudiantes de grado y de postgrado, como también para instituciones y empresas nacionales y multinacionales, por la contribución al desarrollo y a la promoción de la comunicación corporativa en República Dominicana.

Como consecuencia de esto, en una investigación reciente realizada por la Escuela se evidenció la necesidad de seguir promoviendo este tipo de espacios de formación y actualización profesional, pues al momento de valorar la contribución de la función de comunicación en las organizaciones del país, el 94.8 % la considera muy importante y “clave para la adopción de un propósito común y la construcción de confianza”; pero además un 89.5 % de los encuestados piensa que “contribuye a garantizar la seguridad y gestión proactiva ante posibles conflictos, riesgos e incluso crisis”, enfatizó la doctora Güichardo.

Explicó que la Jornada de Comunicación Corporativa crea un espacio donde intercambian los estudiantes de grado y de postgrado, el sector empresarial muestra las estrategias, teorías, prácticas modernas y exitosas de gestión de las marcas, y se enriquece con el aporte del sector público y de las organizaciones sociales.

El evento cuenta con la participación de expertos y líderes en el campo de la comunicación corporativa, con el patrocinio de destacadas instituciones y empresas, tales como Banreservas, Grupo Universal, Banco Central, Banco Popular, Consorcio Energético Punta Cana Macao CEPEM, Agua Planeta Azul, Grupo Ramos, Ege Haina y How To Be a Brand.

Con esta actividad, la Escuela de Comunicación de la PUCMM en su campus Santo Domingo desarrolla, además, competencias de gestión efectiva de la comunicación corporativa como área encargada de trabajar la reputación y aquellos aspectos no visibles a nivel institucional y empresarial.

Este es un evento gratuito para estudiantes de grado y de postgrado de todas las universidades y profesionales de cualquier área. Para participar estos sólo deberán llenar el formulario disponible en las redes de ExprésatePUCMM, en el lintree de Instagram, para asegurar su cupo.

Para obtener más información sobre la Jornada de Comunicación Corporativa 2023, favor comunicarse con la Escuela de Comunicación: Teléfono: 809- 535-0111 Ext 2197.