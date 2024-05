El candidato presidencial por el Partido Esperanza Democrática (PED), Roque Espaillat, conocido como El Cobrador, aseguró que el país necesita trabajar en la construcción de un relevo sano que pueda darle continuidad al modelo político, económico y social.



En ese sentido explicó que el sistema político del país ya no goza de credibilidad. Dijo que así lo demostró la encuesta realizada por la Pontificia Universidad Madre y Maestra (PUCMM), que revela que el 75 % de los ciudadanos no cree en los partidos políticos.



Insistió en que “siendo los partidos el puente que conecta el poder con los ciudadanos ese puente está roto y ese proceso de desafección hacia los partidos está afectando a la democracia. Hemos entrado como sociedad a un proceso de fatiga democrática”.



Espaillat fue entrevistado en el programa radial El Plato del Día que se transmite de lunes a viernes en horario de 12:00 del mediodía a 2:00 de la tarde por CDN Radio 92.5 FM.



Durante la entrevista el candidato presidencial, presentó su propuesta de gobierno y atacó duramente la práctica de la corrupción administrativa.



Propuestas



El aspirante por el PED, prometió que de ser favorecido con el voto, lo primero que hará es eliminar la política partidista de los sectores salud y la educación.



Asimismo, llamó a los ciudadanos a levantar su voz contra lo que el considera una tragedia diaria, que se vive en el sistema educativo dominicano.



Entiende que el 4% del Producto Interno Bruto destinado para la educación y del que según afirma, se han invertido más 40 mil 500 millones de dólares, no ha dado frutos y consideró que el país ha retrocedido en todos los indicadores de desempeño.



En ese sentido, deploró que al año 2024, en el sistema educativo no haya una política sanitaria ni una política de salud bucal para los niños.



Durante la entrevista, el aspirante presidencial, también enumeró algunas de las propuestas de gobierno que su partido presentó a la población.



Entre las principales propuestas, el Cobrador destacó las iniciativas para fortalecer a los sectores educación, salud y energía eléctrica.