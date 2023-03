Tras las catástrofes producidas a causa de terremotos en todo el mundo, se ha despertado un interés en la población sobre este tema, lo que motiva la siguiente pregunta: ¿Qué tan preparada está la República Dominicana para dar una respuesta rápida tras un sismo?



Ante este cuestionamiento se pronunciaron los expertos Juan Manuel Méndez García, director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y el especialista en Geociencias y Sismicidad, Osiris de León.

El titular del COE, explicó a elCaribe que la prontitud de respuesta ante una catástrofe sísmica dependerá de dónde ocurra el evento, pero que esta institución junto a otras, están preparadas para dar una respuesta ante cualquier emergencia.



Detalló que desde el año 2017 están trabajando estos temas junto al Comando Sur de los Estados Unidos. “Esta entidad han preparado diferentes equipos para este tipo de situaciones, como la Unidad Juró de Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y de otras provincias, la UHR del Ejército y la Cruz Roja”, dijo Méndez García.



De igual modo, explicó que estas unidades, realizaron sus entrenamientos con equipos donados por el Comando Sur y otros fueron comprados por los distintos gobiernos del país.



Simulacro nacional



El mayor general comentó que hay que seguir educando con relación a los terremotos, y es por eso que el COE ya lleva dos años realizando un simulacro nacional, con el que se busca enseñar a la población, para que sepan cómo reaccionar ante y tras un sismo.



El funcionario informó que en los dos años que se tiene realizando este evento han logrado movilizar más de cuatro millones de personas. “Durante estos simulacros, que se realizan a nivel nacional con la participación y certificación de entidades de otros países, se orienta y educa a las personas de cómo reaccionar ante una catástrofe sísmica”, aseguró.



Osiris de León



El ex asesor científico del Poder Ejecutivo en Geociencias y Sismicidad, Osiris de León, refuta lo dicho por el director del COE, asegurando que “las autoridades del país no están preparadas para dar una respuesta rápida ante algún terremoto, porque carecen de equipos y preparación”.



Señaló que el simulacro nacional no ha dado hasta el momento ningún resultado. “Al analizar los videos de esas maniobras, se pueden ver a la gente saliendo tranquilamente de sus centros de trabajo como si se tratara de algo normal”, dijo el experto.



Agregó que “la idea de un simulacro no es esa, sino que las personas se vean sometidas al temor que provoca un sismo, que la gente de se sienta como que está de verdad en un terremoto. Porque en un momento así solo se tiene milésimas de segundos para tomar una decisión de la cual dependerá su vida”.



Fallas telúricas



De León realizó una breve reseña acerca de las causas de algunos de los terremotos más fuertes en la isla La Española, explicando que esta tierra está atravesada por dos grandes fallas sísmicas que causan los movimientos telúricos.



Explica que una de ellas es La Falla Española norte que pasa por Montecristi, Puerto Plata y Samaná. La segunda es la del Enriquillo–Plantain Garden, la cual recibe este nombre porque se origina en este lago. Es la causa de los terremotos ocurridos en Haití. Esta misma falla es responsable del temblor de magnitud 5.3, ocurrido el pasado jueves 02 de febrero del presente año, el cual solo dejó varias edificaciones agrietadas en la zona sur.