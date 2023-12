Estos son los lugares para adquirir y recargar tu Paso Rápido

La epoca de navidad aún no ha concluido y quienes no han salido de la ciudad, aprovechan el fin de año para hacerlo y visitar otras provincias del país. Si eres de los que sale en vispera de año nuevo y todavía no posees el dispositivo electrónico de paso rápido, te detallamos los puntos de ventas y ahorres tiempo al transitar por alguna estación de peaje.

En la oficina principal de RD Vial ubicada en Naco, se mantiene la venta de dispositivos de Paso Rápido. Asimismo como en las estaciones de peaje de Las Américas, Duarte, 6 de Noviembre, Sánchez y Santiago, así como otros puntos ubicados en las estaciones de combustible Sigma; estación de combustible próxima al peaje de Las Américas y señalados por Uepa Tickets, BM Cargo, CardNET, entre otros. En todos ellos el precio del mismo se mantiene en RD$250.00, que incluye una recarga de RD$200.00.

Canales para recargas y saldos

A través del número de WhatsApp 829-380-9965 los usuarios podrán acceder a la plataforma para recargar de forma instantánea su Tag de Paso Rápido o consultar su balance disponible de forma directa, fácil y segura, desde cualquier lugar, las 24 horas, los 7 días de la semana.

RD Vial cuenta además con una nueva y moderna aplicación móvil para los Smartphone Apple y Android a través de la cual los usuarios pueden administrar sus dispositivos de Paso Rápido, recargar y consultar el balance de su Paso Rápido, el consumo y las estaciones de peajes en las cuales se realizaron los consumos y recibir asistencia en tiempo real de forma ágil, eficiente, segura y transparente.

De igual forma, a través de las plataformas electrónicas de instituciones financieras como los bancos Popular y Reservas, los usuarios también pueden recargar sus dispositivos, saldo que también se registra al instante.