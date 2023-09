La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), que dirige Milagros Ortiz Bosxch, destacó que para la mejora de los criterios de evaluación y cumplimiento de lo que establece la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, en febrero de 2021 se reformó la resolución No. 002-2021 que creó el Portal Único de Transparencia.



Este portal establece las Políticas de Estandarización de los Portales de Transparencia, esta resolución introdujo la publicidad de informaciones en formatos abiertos y reutilizables con el objetivo de que las informaciones publicadas puedan ser usadas por la ciudadanía.



La resolución incluye 72 ítems, lo que representa un aumento significativo en comparación con los 36 ítems de la resolución No. 01-2018 la cual fue derogada. Estos ítems deben ser cumplidos por las instituciones y son revisados bajo estrictos criterios establecidos, además, se han agregado nuevas directrices en áreas como presupuesto, compras, finanzas y declaraciones juradas, así como también fortaleciendo los demás requisitos ya existentes.



Se han obtenido avances gracias a las constantes capacitaciones, acompañamientos y monitoreos a las instituciones, donde la DIGEIG ha logrado impactar positivamente a más de 3,846 servidores públicos a través de más de 84 sensibilizaciones, encuentros y talleres con instituciones desde julio del año 2021 hasta agosto de este año 2023. Como resultado se ha registrado una mejora significativa en las calificaciones de las instituciones del Estado. Para las evaluaciones del período septiembre 2021, de un total de 228 instituciones, 128 no alcanzaban una calificación de 85 puntos, lo que representa que el 56% que no lograba el mínimo establecido, sin embargo, para finales del 2022 solo 52 instituciones no cumplían con la puntuación mínima, por lo que el porcentaje de instituciones bajó a un 23%.