Tenares.- El exdiputado por la provincia Hermanas Mirabal, Orlando Rosado, resaltó que el gobierno de Luis Abinader no ha resuelto la principal obra de gran envergadura para esta ciudad, que es la autopista Duarte.

Rosado consideró que el primer mandatario de la nación tiene otros proyectos en Santo Domingo y Santiago, no entiende por que no han sido terminado en estos dos años y medios que asumió a la presidencia de la República, son de muchas importancia para la población Dominicana.

El ex legislador agregó que el primer jefe no ha podido solucionar el problema del metro de Santo Domingo que está funcionando con mucha deficiencia, ni tampoco a resuelto el inconveniente de la oficina de pasaporte y la cámara de cuenta que existen muchos problemas no han sido solucionado hasta el momento.

El exdiputado por el partido Reformista Social Cristiano (PRSC) ponderó que el gobierno de Luis Abinader no ha concluido los problemas prioritario que tiene la República Dominicana, en estos tres meses que va a cumplir el 16 de agosto, que los mismos han vuelto para tras como antes.

Orlando Rosado indicó que este gobierno en dos años y medio ha cogido prestamos por más de 35 millones de pesos, más que los 20 años que permaneció el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el poder, no se sabe en que se ha gastado ese dinero, tal vez el mandatario de un resumen de cuenta el próximo 16 de agosto y diga en que se han invertido.

Rosado reveló que la deuda interna de la República Dominicana anda por 68 millones de pesos, por los tanto prestamos que ha ejecutado el gobierno en tan poco tiempo que tiene en la presidencia de la República.

El político explicó que los subsidio tienen que caerse, gobierno no puede estar subsidiando la gasolina todo el tiempo, la misma es un negocio que se vende muy cara en todo el territorio nacional, es la más cara del mundo.

El excongresita dijo que la República Dominicana es muy productiva, los dominicanos merecemos el mayor respecto sobre los bienes y servicios que debe ofrecer el gobierno a la población dominicana.

El exlegislador dijo que le da la razón al primer jefe sobre la canasta familiar, él no puede estar subsidiando los precios por la ley de oferta y demanda, si no existe oferta van a subir los productos, si hay demanda bajan los productos de primera necesidad.

El líder del partido reformista en Tenares dijo que ve beneficioso que el gobierno se ha concentrado en construir obras pequeñas en diferentes pueblos del país, estos beneficia a la población en sentido general, hacer proyectos grandes convella un gran tiempo para poder terminarlo, como es el caso del tren de Santiago, lo 8 carriles de la carretera Santo Domingo a Monte Cristi se llevara muchos años para terminarlos.

Por otra parte. El ex legislador expresó que en el país no existe un mercado garantizado para los productores, el único era Haití está en guerra, no se puede exportar productos como plátano, aguacate, carne a Estados Unidos, se ponen morado cuando lo sacan de la nevera.

Orlando Rosado señaló que el ministerio de agricultura debiera solucionar el inconveniente de estos productos en el exterior, no lo hacen por que existen un cuello de botella, el que no tiene relaciones con ello no llega a ninguna parte.

Por otro lado, el excongresita argumentó que se debe terminar la segunda etapa del acueducto de Hermanas Mirabal, el mismo no se ha vuelto a mencionar por parte del gobierno de Luis Abinader.

Rosado aclaró que en el municipio de Tenares hay un sin número de carreteras que ameritan ser bacheada, como son los pomo, Tenares-Gaspar Hernández, el corozal, los hoyo, cenovi, gran parada entre otras. El político dijo que en los municipios de Salcedo y Villa Tapia existen callejones que están deteriorados, por esta razón los productores no pueden sacar sus productos que descocechan en sus propiedades