Entidades exhortaron ayer a la Cámara de Diputados a tomar en cuenta todos los aspectos relacionados con la inclusión de las personas con discapacidad que están contemplados en 12 proyectos de ley sometidos en el Congreso y que no han sido aprobados.



La recomendación fue en el marco de la vista pública que realizó la Comisión Permanente de Seguridad Social de esa ala congresual para escuchar a los sectores interesados en la iniciativa de reforma la Ley 5-13, sobre la Discapacidad en la República Dominicana, presentada por la diputada perremeísta Betty Gerónimo.



En ese término se expresó Claudia Pimentel, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), la cual dijo que “se han quedado” otros 11 proyectos relacionados a la discapacidad que deben ser incluidos.



Lo mismo opinó Federico Corporán Martínez, fundador y vicepresidente ejecutivo de la Fundación Probienestar de las Personas con Discapacidad (Probien).



Alicia López, técnico Nacional de Atención a la Discapacidad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), pidió fortalecer al Conadis con personal capacitado y un presupuesto que le permita ejercer y robustecer sus funciones.



Entiende, además, que se debe aumentar la cantidad de espacios educativos inclusivos. Precisó que más que el uso de maestras acompañantes (maestras sombras), es también el uso de departamentos a nivel educativo que permitan hacer adaptaciones curriculares y una educación diferenciada, la cual permita que todos los niños y niñas tengan iguales oportunidades educativas y de desarrollo dentro del área escolar y las universidades.



Por otra parte, Osvaldo Méndez, en representación del Colegio Dominicano de Psicólogos (Codopsi) solicitó a los diputados incluir en el pliego legislativo a ese gremio, debido a que, según ponderó, los psicólogos son los asesores del Estado en materia de salud mental.



Mientras, el comunicador Graymer Méndez, en representación de la Fundación Damas de Negro, propuso incluir en la pieza el que haya una data actualizada de las personas con discapacidad en el país, para así impartir mejor las políticas públicas y el presupuesto.



Isabel Alba, del grupo Albanta, recordó a los legisladores el artículo 04 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual llama al Estado dominicano a hacer una consulta estrecha con la población con esta condición al momento de construir políticas públicas y legislaciones.



Enfatizó en que debe haber una consulta estrecha, no una consulta pública (vista pública). Aseguró que se debe ir al Conadis en plano de consulta, para poder ver cuáles son las oportunidades de mejoras que tiene la Ley 5-13.



Comisión estudiará propuestas



El presidente de la Comisión de Seguridad Social, Agustín Burgos, tras agradecer a los presentes por sus observaciones, aseguró que cada una de las participaciones, tanto verbal como escritas, serán acogidas por la comitiva. “Ninguna modificación a esta ley va a estar a la espalda de los actores que trabajan día a día a favor de este tema tan sensible en la sociedad dominicana”, dijo.

Ordena obligaciones a los centros de salud

Los centros de salud, públicos y privados que ofrezcan atención a las embarazadas, están obligados a dar cumplimiento a las normativas relativas a la protección de niños, niñas y adolescentes, en cuanto a las disposiciones que establecen el registro de nacimientos que se produzcan en ellos, con discapacidades evidentes o eventuales. Todo nacimiento verificado en tal sentido deberá ser referido a las unidades autorizadas para la calificación de las mismas, debiendo relacionar el tipo y grado de éstas con los beneficios previstos por la ley vigente.