Quien fuera el amigo de confianza del señor Lorenzo Antonio Rosario, hoy es buscado por causarle la muerte.



La madrugada del 14 de septiembre del 2023, Rosario, de 66 años, fue impactado por un disparo que terminó con su vida mientras estaba en su residencia en el sector Villa Real, municipio La Vega.



Por el hecho, la Policía Nacional emitió una orden de captura contra Richard Lorenzo Caba Batista, a quien la Subdirección Regional de la PN, de La Vega, lo señala como “un individuo altamente peligroso que anda fuertemente armado”.



Llenas de impotencia y dolor, Milagros y Leyda Rosario, hermanas de la víctima, hicieron un llamado, desde las instalaciones de este medio, a las autoridades competentes para que agilicen la búsqueda y puedan dar con el paradero del principal sospechoso del homicidio, quien lleva cuatro meses prófugo.

Según contaron, las cámaras de seguridad de la residencia evidencian que Richard Lorenzo Caba Batista, fue la última persona que estuvo con Rosario. “



Él fue la última persona que entró y la última que salió. Ese sádico corrió y este es el momento en que todavía no lo han podido apresar. Alguien lo está encubriendo, y espero que quien o quienes lo estén incumbiendo paguen tanto como él, porque son cómplices”, expresó Leyda Rosario. Conforme a su versión, el 13 de septiembre su hermano hizo una reunión con su círculo de amigos para celebrar de forma anticipada su cumpleaños número 66, que tendría lugar el día siguiente, fecha en la que le sorprendió la muerte.



En esa celebración se encontraba Richard. “Cuando supieron lo que sucedió, todos los amigos estuvieron en la casa esa mañana, menos él”, destaca Milagros Rosario, hermana del difunto. De acuerdo a su relato, esa noche, Richard, quien era amigo desde la infancia de Rosario. “dejó el carro frente a la casa de mi hermano, estaba con unos amigos, cuando fue a recoger el carro le tocó la puerta a mi hermano y ahí fue que sucedió el asesinato”. “Lo que pasó entre ellos dos no sabemos porque mi hermano ya no está y él es tan cobarde que no ha aparecido”, manifestó Leyda.

Richard Caba se busca por el homicidio.

Acusado tiene problemas financieros, afirman

Hasta su muerte, Rosario se desempeñaba como chofer en una financiera, pero sus hermanas aseguran que él no prestaba dinero. Sobre Richard, dicen que la noche de la tragedia, este se encontraba bajo los efectos del alcohol, tenía problemas económicos y había sido deportado en el 2011. Tras el hecho, las autoridades realizaron los levantamientos y allanamientos del lugar, pero hasta el momento no hay nadie preso por el crimen, manifestaron.