Existen aún problemas de gobernabilidad en América Latina

El expresidente de la República Leonel Fernández dijo que ciertamente el mundo no ha estado mejor de lo que está, refiriéndose al crecimiento que ha tenido América Latina en los últimos 20 años.

“Resulta ahora que desde el 2003 hasta 2013, hay un ciclo en América Latina que la CEPAL llamó la década de oro”, dijo al participar en el panel “América Latina Hoy y Mañana”, en el marco de la celebración de los aniversarios de El Caribe y CDN.

Sin embargo, también indicó que hay necesidades insatisfechas del pasado y desafíos del futuro, refiriéndose a que ciertamente existen aún problemas de gobernabilidad.

Aunque, explicó que esto es algo que caracteriza al mundo actual, no solo a América Latina, pues “hay acontecimientos de la vida global que van más allá de la toma de decisiones globales, porque hay temas globales que no tienen soluciones nacionales, pero no hay soluciones globales para problemas nacionales”.

Enfatizó que esto es algo que se ve en Europa y todas partes.

Sobre acceso al poder

El ex mandatario dominicano, dijo que la única forma legítima y legal de acceder al poder es la electoral. Sostuvo que empezando por República Dominicana, antes se podía llegar al poder por golpe de estado militar o por derrumbe de tierra, pero ya no es así.

Enfatizó que desde el año 2017 al 2023 se han celebrado 17 elecciones en América Latina, quince de estas han dado como resultado la pérdida del poder,” solo han permanecido Nicaragua y Venezuela”, dijo.