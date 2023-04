No obstante, exhortan a estar alerta contra los riesgos en la relación de los medios de comunicación con el poder.



En el país se vive un clima de respeto a la libertad de expresión, sin embargo, siempre se debe estar alerta contra los riesgos que son naturales en la relación de los medios con el poder.



La opinión es del presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado; y del periodista y catedrático Miguel Guerrero, en reacción al discurso de cierre del presidente Luis Abinader en la jornada de conferencias desarrollada la semana pasada por Multimedios del Caribe en la conmemoración de sus 75 años de circulación y los 25 de CDN, Cadena de Noticias.



Entrevistado sobre el particular, Maldonado cree que en sentido general el actual gobierno es respetuoso de la independencia periodística y la libre expresión, ya que, según ponderó, en la media isla no han aparecido acciones preocupantes de persecución contra el oficio.



A pesar de ello, exhortó a que “siempre tenemos que estar alerta contra esos riesgos que son naturales en la relación de los medios con el poder”.



Maldonado, director del Nuevo Diario respondió a si el actual gobierno cumple con la defensa de la independencia periodística, derecho a la palabra y el no perseguir a quienes hacen este trabajo.

De su lado, Miguel Guerrero, al contestar la misma pregunta, consideró que en la República Dominicana se respira un aire de respeto a la opinión ajena.



Aunque no duda que existan “pequeñas áreas de intolerancia” en la actual administración, entiende que se debe ser justo al reconocer que el presidente Abinader ha dado demostraciones de respeto personal al ejercicio crítico de la prensa “y, salvo, tal vez en el caso de algún incidente menor, en otras esferas ajenas al área de su gestión, en el país se vive un clima de respeto a la libertad de información”.

Dijo que por fortuna la nación ha disfrutado de ese clima desde hace décadas.



CDP, la otra campana



Aurelio Henríquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), aunque reconoce que desde el principio de su gobierno el presidente Abinader ha demostrado respeto a la independencia, libertad, transparencia, apertura en los medios y respeto al derecho a la palabra, afirmó que “muchos de sus funcionarios no hacen lo propio”.



Según denunció, esos servidores públicos tratan de ocultar informaciones.



“No es posible que teniendo una página web, la mayoría no publiquen lo que hacen, no hagan sus declaraciones de bienes antes y después de salir, pero tampoco hay consecuencia para ellos”, detalló.



Periodismo crítico garantiza el equilibrio del poder



Sobre la afirmación del presidente Abinader, de que un periodismo crítico garantiza el equilibrio del poder, el representante de la Sociedad Dominicana de Diarios entiende que este periodismo opera en la práctica cotidiana de la democracia como un factor de límite al ejercicio del poder político, así como económico.



Esto así, “porque en esencia termina expresando las quejas y dificultades de la sociedad. Y también porque procura identificar potencialidades del país como las deficiencias de los poderes públicos”.

Mientras, Guerrero se mostró convencido en que el ejercicio crítico del periodismo es esencial para el funcionamiento de la democracia, debido a que en países con débiles instituciones políticas como la República Dominicana, la plena práctica de los derechos fundamentales por los ciudadanos depende muchas veces del nivel de tolerancia de quienes gobiernan.



Tras precisar que el rol del periodista debe ser el de cuestionar las acciones que ejecuta o desarrollan los gobiernos, Aurelio Henríquez indicó que si no existiera la prensa, los periodistas y los medios de comunicación, los poderes públicos no cumplirían con su rol en la sociedad.



“Los periodistas somos los cuestionadores de todas las acciones de los gobiernos, velamos por la transparencia, por el cumplimiento de sus funciones”, afirmó.



Crítica ordenada y razonada



Por más influencia que llegue a alcanzar en un ambiente democrático, la prensa, aún aquella de más ejercicio crítico, carece de fuerza para contener la arbitrariedad y el miedo que genera la vocación autoritaria de los gobiernos.



El argumento es de Miguel Guerrero, cuando se le preguntó: ¿Qué se debe hacer para mantener una crítica ordenada y razonada, y evitar así la arbitrariedad, injusticia y miedo que hizo referencia el presidente de la República?



El escritor indicó que lo que una prensa responsable sí debe evitar, es caer en la tentación de autocensurarse, lo que, a su juicio, muchas veces ocurre por temor a estimular la violencia innata del poder, por intereses o por negligencia. “En el país esa ha sido una conducta frecuente”, ponderó.

Al responder la interrogante, Persio Maldonado afirmó que toda crítica basada en la realidad resulta ordenada, razonada y razonable, “pues procura evitar o condenar injusticias y malas conductas de los funcionarios y líderes políticos, económicos y sociales”.



En ese sentido, piensa que contar con ciudadanos, periodistas y medios de comunicación dispuestos a ejercer de manera plena la libre expresión ayuda a superar los miedos frente al poder.



Al plantear su posición, el presidente del CDP recomendó a los periodistas investigar las acciones de los poderes públicos, no solo las del gobierno o Poder Ejecutivo, sino también las del Poder Judicial, Poder Legislativo y de los sectores privados, a quienes el Estado delega el desempeño de servicios públicos para que puedan ofrecerlos a los ciudadanos.



“Los periodistas no deben estar parcializados con ningún poder del Estado, su único rol es contar los hechos como ocurren”, precisó.



Reflejos de abusos de poder



Maldonado indicó que el abuso del poder en las democracias se refleja con la resistencia al acceso de las fuentes públicas y privadas de interés públicos; con la represión, la corrupción y tráfico de influencia.

También a través de la inseguridad, el encarcelamiento injustificado, la expropiación, la indiferencia, el desequilibrio económico y social; la falta de educación y la mala calidad de los servicios. “Y, como es obvio, con la persecución al ejercicio del periodismo”, subrayó.



En su discurso de cierre en la jornada de conferencias de Multimedios del Caribe, el Presidente explicó que los abusos de poder no son una característica exclusiva de los regímenes autoritarios, sino que suelen darse también en las democracias. “Es un veneno que se extiende rápidamente con efectos devastadores”, advirtió el gobernante.



Sobre ese particular, Miguel Guerrero duda que haya existido un gobierno que no haya caído en el encanto de ceder a su “instinto innato” de ejercer la arbitrariedad cuando la persuasión y sus errores provocan cambios negativos en la percepción que se tienen de ellos.



“En esos momentos de deserción democrática hemos presenciado cómo su respuesta se expresa de distintas maneras. En la historia del país tenemos claros ejemplos trágicos de esa vocación autoritaria innata de la autoridad pública”, comentó. Tras coincidir con su colega, Aurelio Henríquez opinó que en democracia y en dictadura siempre hay abusos de poder directos e implícitos.



Abogan por la fortaleza de las instituciones



Los principales retos en la República Dominicana ante la separación de poderes y la libertad de expresión son el fortalecimiento institucional y el cumplimiento de la ley como eje central de la actuación pública y de toda la sociedad, de acuerdo al presidente de la SDD. El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas ve que uno de los principales retos del periodismo es lograr que se respete la libertad de expresión de prensa y los ciudadanos. Y Miguel Guerrero cree que “el mayor e irrenunciable” desafío de la nación y de la prensa es mantenerse vigilante ante cualquier quiebra o señal de amenaza a la libertad y a todo lo que tiene que ver con el ejercicio que ella representa.