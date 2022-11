Piden sancionar a ciudadanos que lancen basura; plantean que las alcaldías dispongan de un personal permanente para el mantenimiento de los imbornales

Los efectos provocados por una onda tropical y una vaguada dejaron el pasado viernes decenas de inundaciones en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, donde vehículos, parqueos, casas, empresas y otras edificaciones se vieron afectadas por estos fenómenos atmosféricos, situación que los expertos atribuyen al deficiente sistema de drenaje pluvial.



Los expertos en temas ambientales Waldy Taveras y Domingo Contreras plantearon varias recomendaciones para darle solución inmediata al problema de las inundaciones en las calles y avenidas principales de la zona metropolitana de Santo Domingo.



Al participar en el panel del programa Despierta con CDN, en el que también estuvo el Jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, general José Luis Frómeta Herasme, los ambientalistas coincidieron en que se deben implementar programas de limpieza permanente del sistema de drenaje pluvial, así como un régimen de consecuencias para sancionar a los ciudadanos que lanzan basura en las calles.



Domingo Contreras indicó que lo ocurrido el viernes de la semana pasada se debe a que la ciudad de Santo Domingo se ha convertido en una isla de calor, donde el 80% del subsuelo está impermeabilizado.



El municipalista atribuyó esta problemática al desarrollo de una mancha de concreto y asfalto, sin unservicio ecosistémico que les permita a las aguas penetrar hacia el subsuelo.



“El agua requiere penetrar hacia el subsuelo… pero como todo eso está encementado, porque cada casa se convirtió en un edificio, cae sobre el techo y se va al perfil de la calle. Se fue creando una ola de calor que genera aire caliente hacia arriba”, sostuvo, al señalar que el polígono central se ha convertido en “un arrabal de lujo”.



La solución



Expresó que, en lo que la gente desarrolla la cultura de no tirar los desechos sólidos a las calles y se erigen las infraestructuras que se necesitan, es imperativo que las alcaldías dispongan de un personal permanente para el mantenimiento de los imbornales y drenajes naturales que existen.



El también miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), planteó que las recientes inundaciones en el Distrito Nacional demostraron que los proyectos de infraestructura en los sectores Domingo Savio y Nueva Barquita, pueden terminar con las condiciones de vulnerabilidad en que viven muchas personas.



Sostuvo que el problema no solo afecta al Gran Santo Domingo y al Distrito Nacional, ya que en el país se ha generado una vulnerabilidad y ocupación de lugares que no deben ocuparse, debido a que son espacios de servicios ecosistémicos que se requieren para los desagües naturales.



Reconoció que es imposible parar el desarrollo inmobiliario de la ciudad Santo Domingo, pero considera que las entidades públicas y privadas que utilizan el subsuelo en esos lugares deben desarrollar infraestructuras, a través de un fideicomiso a largo plazo.



Dentro de las instituciones que deben unir esfuerzos para resolver esta problema, señaló a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), el Metro de Santo Domingo, las compañías telefónicas y las empresas de electricidad que utilizan el cableado a través del subsuelo.



El problema de las construcciones



Contreras señaló que en la medida que se ha ido incrementando el nivel de edificación en la ciudad de Santo Domingo sin dejar un espacio para la infiltración del agua, aumenta la probabilidad de que ocurran inundaciones como las que se vivieron el viernes de la semana pasada. En este sentido, indicó que el 40% del terreno que se autoriza para la construcción de una vivienda debe dejarse para el desagüe.



“Lo que estamos viendo no es un hecho fortuito, este fenómeno de 70 metros cúbicos de lluvias en tres horas es algo que podría repetirse en las próximas semanas. El presidente (Luis Abinader) debería convocar hoy una reunión de emergencia, porque los bomberos no están en capacidad de atender una ciudad entera de emergencia, sino un número determinado de emergencia”, sugirió.



El cambio climático influyó



Sostuvo que el momento es propicio para que se convoque el Observatorio de Cambio Climático y Resiliencia (OCCR) del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), ya que, a su juicio, lo ocurrido tiene que ver con situaciones vinculadas al cambio climático.



“Este es un momento para que se llame a ese observatorio al Palacio, llamar a la alcaldesa y los alcaldes y a todas las personas que sepan, para que entiendan qué fue lo que ocurrió. Ese nivel de lluvia no cayó en ningún otro lugar, cayó aquí, la isla de calor que somos genera un fenómeno que tiene una consecuencia climática sobre el territorio y tenemos que proceder en consecuencia para no tener en un mes la misma situación sin una respuesta adecuada”.



El director ejecutivo de la Mancomunidad de Santo Domingo, Waldy Taveras, también respaldó esta tesis, al señalar que hay una situación de sobrecalentamiento del polígono central. Puso como ejemplo los casos de los municipios Santo Domingo Norte y Este, en donde la cantidad de lluvia fue muy inferior a la que se registró en el casco urbano.



Por otra parte, dijo que las autoridades dominicanas han sido irresponsables al permitir asentamientos de personas, la mayoría informales, en zonas de alta vulnerabilidad y peligrosidad que están prohibidos por la Ley de Medio Ambiente.



Además, consideró que la ciudad está padeciendo la consecuencia de continuar construyendo en cemento y varilla sin pensar en el subsuelo. “Si bien en tres horas cayó el agua de un mes, esto para nosotros debe ser una lección. La lección es que aquí no tenemos drenaje pluvial”, añadió Taveras.



Se taparon 420 imbornales



Subrayó que los 800 imbornales que tiene la ciudad de Santo Domingo, de los cuales hay 420 en el polígono central, se taparon instantáneamente con las basuras que colocan los ciudadanos en fundas plásticas en las aceras y contenes, lo que impidió que las aguas vayan a los imbornales.



Asimismo, sostuvo que a esto se agrega el problema de sectores de clase media y media alta que han sido construidos encima de cañadas que antes se utilizaban para el drenaje pluvial. Ante lo que calificó como una irresponsabilidad histórica de las autoridades, puso como ejemplo el caso de Los Ríos y Arroyo Hondo, en donde diversas edificaciones y viviendas suntuosas se hicieron tapando espacios que van hacia la cañada de ese lugar que desemboca en el río Isabela.



El Jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, general José Luis Frómeta Herasme, declaró que durante las lluvias los bomberos del Distrito Nacional, en coordinación con los demás organismos de socorro del Estado, atendieron 49 emergencias de diferentes tipos, como personas atrapadas en ascensores, varadas en vehículos y ciudadanos que no podían salir de sus viviendas inundadas.



Al preguntársele la razón por la que se inundaron varios parqueos, respondió que estos no tienen la capacidad para absorber el alto volumen de agua que cayó, razón por la que muchos colapsaron.