En el panel político, en el marco de los aniversarios de elCaribe y CDN, abordaron retos y oportunidades regionales

Cómo se encuentra América Latina y el Caribe en términos económicos, gobernanza, en el respecto a las libertades y la democracia en medio de un mundo bajo amenaza por el populismo o la autocracia, y convulso por múltiples crisis producidas por la covid-19, la guerra entre Rusia y Ucrania, el cambio climático, fueron algunos de los temas abordados ayer, al más alto nivel, durante la conferencia magistral “América Latina: hoy y mañana”, en el marco de los aniversarios número 75 de elCaribe y 25 de CDN.



En un panel político, que tuvo como participantes a Mauricio Macri, expresidente de Argentina; a Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica; a Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana; a Marcos Rubio, senador de los Estados Unidos y al historiador Frank Moya Pons, moderador, fueron analizados y tratados los retos y desafíos que tiene la región, así como las oportunidades que se presentan en los tiempos actuales.Desde el punto de vista del expresidente Macri -quien habló sobre las dificultades para gobernar-, actualmente se vive en un mundo inestable políticamente hablando con “ciudadanos frustrados e insatisfechos”. Según afirmó, estos problemas se han profundizado porque se venían manifestando antes de la guerra entre Rusia y Ucrania y la pandemia de la covid-19.



“Y uno se pregunta qué está pasando. Porque, científicamente, uno puede ver que el mundo está cada día mejor, que cada día mejora la calidad de vida de más y más habitantes de este mundo (…). Y yo llamo que lo que está pasando es que ha comenzado una nueva era, la era de la revolución de las expectativas”, puntualizó.



Mundo billonario en expectativas



Frente a esto, Mauricio Macri indicó que se está en la era tecnológica, donde la gente es millonaria en información, pero billonaria en expectativas, realidad que ha puesto en jaque a las democracias e, incluso, a las autocracias.



“Estamos en la revolución tecnológica jamás vista en la historia de la humanidad, con la robótica, la genética y ahora más que nunca la inteligencia artificial (…), pero no solo en términos del mercado laboral estamos hablando que hay una revolución en los sistemas de educación, en los sistemas de salud y en la forma en que nos comunicamos porque entre las redes sociales y estas plataformas globales que nos informan al segundo de cualquier hecho negativo que sucede en el mundo, comprobando una vez más, lo que ya sabemos que las buenas noticias viajan a caballo y las buenas en avión, ha generado que hoy en treinta días, los que estamos aquí en este salón, recibimos más información que en toda nuestra vida, quince años atrás”, dijo Macri.



Continuó diciendo que “con esto se puede decir que absolutamente todos los habitantes de este planeta, querido moderador, son millonarios en información y billonarios en expectativas. Todos sabemos lo que consume el de al lado, todos sabemos lo que tiene el de al lado, con lo cual generamos algo espantoso, excitamos un sentimiento horrible que tenemos a veces los seres humanos que es la envidia, la comparación. Todo eso ha puesto en jaque nuestras democracias, pero también empieza a poner en crisis las autocracias”.



Esta realidad, según el expresidente de Argentina, hace que surja, y a la vez se alimente, el populismo autocrático, que calificó de una amenaza, donde sí “usted lo quiere rápido, yo se lo doy rápido, pero me tiene que dar más poder”, a costa de su futuro y la libertad. Por esto, sugirió al país estar alerta.



“Esto ya es una amenaza global, ya no es más una característica de Latinoamérica, y a una amenaza global le hace falta una respuesta global. Hace falta volver a recuperar toda la potencia del G7, del G20, unificar discursos, entender cómo plantarse frente a esta propuesta de ‘te regalo todo’, que de entrada es muy atractiva (…). Este no es un tema solamente de los políticos, es un trabajo de toda la sociedad”, expresó Macri.



Chinchilla: populismo es por deficiencia del liderazgo democrático



Para la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla el populismo es consecuencia de las deficiencias, las desviaciones y los faltantes del liderazgo democrático. “Y eso es algo que nos cuesta muchísimo reconocer a quienes hemos precisamente tenido la oportunidad de liderar”, indicó en su participación en el panel político “América Latina: hoy y mañana”.



Refirió que algo característico de América Latina, “desgraciadamente”, es el fenómeno del populismo.

“Yo siempre he dicho que seguro ha sido (el populismo), el producto de exportación más exitoso que América Latina le ha dado al mundo porque ya se copia en muchos otros países, precisamente este estilo de liderazgo populista. Si bien yo comparto en sus manifestaciones fundamentales todos esos riesgos que entraña el liderazgo populista y creo que además la región ya registra muchos ejemplos concretos, sí quiero destacar que los populistas o el populismo no es solamente la causa de los problemas.”, señaló.



La expresidenta de Costa Rica manifestó que, en su caso, el recorrido de la América Latina que hay actualmente le genera “muchísima” impaciencia. “Porque, si bien es cierto, esto pasa con muchas regiones del mundo, creo que hay muy pocas en donde podamos sentir o tener esa sensación de oportunidades perdidas”, dijo.



No obstante a esto, explicó que la región ha tenido momentos de gloria en muchas de sus naciones a lo largo de la historia y en ese caso mencionó a Argentina en el gobierno de Mauricio Macri y a Venezuela en los años 70.



“La región que con más intensidad y consecuencia abrigó el credo democrático en la primavera democrática más exitosa que ha tenido la humanidad y vean ustedes que en la última década hemos visto dos autocracias más y según nos lo advierten los principales indicadores como el Índice de Democracia del Economist o e informe que nos regala Idea Internacional, ya América Latina se presenta como la región que por más años consecutivos experimenta deterioro democrático y de manera mucho más acelerada”, ilustró.



Convencida de los efectos negativos del populismo, Chinchilla indicó que este fenómeno se alimenta de una mezcla de condiciones y circunstancias, en donde fundamentalmente se conjugan con crisis.



“Ahora hablamos de crisis que se sobreponen, que se mezclan y que hacen muchísimo más complejo el proceso de toma de decisiones y de diseño de políticas. Ese es el mundo hoy, y tenemos esas crisis sísmicas, estructurales, como la crisis generada por el cambio climático, como la crisis generada por el cambio tecnológico, como todo el impacto que la desigualdad está teniendo en el mundo. Entonces, esas condiciones de crisis, alimentadas por los temores que lógicamente producen en los ciudadanos por el desencanto, por el enojo, por la frustración, se convierten en el caldo de cultivo del liderazgo populista, si quienes estamos tomando las decisiones, no sabemos hacerlo de la mejor manera posible”, argumentó.



Leonel Fernández: Hay problemas de gobernabilidad en países de la región



Al tocarle hablar sobre las vulnerabilidades de las pequeñas economías, el expresidente dominicano, Leonel Fernández, reconoció que, ciertamente, el “mundo no ha estado mejor de lo que vivimos en estas dos primeras dos décadas del siglo XXI”. Afirmó que, en el mundo actual, hay necesidades insatisfechas del pasado y desafíos del futuro.



“Cuando miramos la Agenda 2030 de Naciones Unidas, con qué empezamos, con un tema de pobreza extrema, de hambre, acceso a agua potable, viviendas dignas, energía, es decir, los problemas elementales de la subsistencia humana no resueltos. Pero, al mismo tiempo, nos encontramos con temas de internet de las cosas, computación cuántica, inteligencia artificial, secuencia del genoma humano, es decir, todos los problemas del mundo del futuro y América Latina como el resto del mundo, tiene que enfrentarlo simultáneamente”, explicó.



Dijo que al encontrar esa realidad dual, ciertamente existen problemas de “gobernabilidad” en el marco de la globalización.



“Porque si hay algo que caracteriza al mundo contemporáneo para los que tienen que gobernar, es que son tendencias globales, sobre todo tendencias económicas globales, las que están incidiendo en la gobernabilidad democrática local. Por lo tanto, hay acontecimientos de la vida nacional que van más allá de la capacidad de toma de decisiones en el ámbito local y por eso es, digamos, como se ha dicho de alguna manera acá, que hay problemas de carácter global que no tienen soluciones nacionales, pero no existe una gobernanza global para solucionar esos problemas de tipo global”, detalló.



Apuntó, en tal sentido, que ese es el “déficit” que se está viendo y que genera la vulnerabilidad que se está sintiendo en capacidad de gobernanza en América Latina, en Europa y otras regiones.



A modo de ejemplo, mencionó que, desde el año 2000 al 2020 en términos generales, América Latina ha tenido dos décadas perdidas, pero que hay ciclos. Por ejemplo, agregó, del 2000 al 2003, América Latina creció 1,3 por ciento que permitió que el movimiento progresista latinoamericano lleguara por vía electoral al poder.



“Porque si una cosa resulta importante desde el punto de vista político para toda la región, es que la única forma legítima y legal de acceder al poder es por vía electoral. Esa es una gran conquista porque antes no era así. Hasta 1978 empezando por República Dominicana, se podía llegar al poder por vía de golpes de estado militares o por guerrilla de izquierda. Hoy, la única forma legítima, es por la vía electoral. Es una gran conquista”, observó.



Sin embargo, refirió, que si bien se ha legitimado el poder en su acceso por vía electoral, todavía existe el problema de legitimidad en el desempeño porque no siempre se gobierna democráticamente.



“Ese es uno de los problemas que tenemos, no lograr que se gobierne en el marco constitucional de respeto a los derechos humanos y de respeto a los tratados internacionales. Es un tema pendiente en América Latina en algunos países”, pronunció.



Marco Rubio: región se ha vuelto más hostil



A través de un video, ya que no pudo estar de manera presencial en el evento, Marco Rubio, senador de Florida, al participar en el panel “América Latina Hoy y Mañana”, llevado a cabo en el marco de la celebración de los aniversarios de El Caribe y CDN, expresó que la región de América Latina se ha vuelto más hostil y menos alineada a los Estados Unidos.



Apuntó que, básicamente, esto se debe a que muchos líderes han perdido el poder y mencionó casos de países como Brasil y Argentina.



En su reflexión, enunció que al suceder esto, han surgido nuevos líderes de izquierda, que si bien algunos cooperan con el país norteamericano, no necesariamente van alineados.



“La opinión en general, es que la región se ha convertido en una región más hostil, menos alineada con los Estados Unidos en los últimos dos o tres años, específicamente, desde la elección de Joe Biden a la Presidencia y de estos cambios que hemos visto. Entre esas tendencias antiincubentes han surgido en estos países líderes que, sin duda, son de izquierda o de extrema izquierda en algunos casos y, obviamente, los casos lamentables de Nicaragua, donde no hay democracia; Venezuela, donde no hay democracia y Cuba, donde no ha habido democracia en muchísimo tiempo y tambien eso agrega los problemas”, comentó.



De igual manera, indicó que ha influido bastante la migración masiva ilegal de países, que tienen que hacer escala en otras naciones como México, República Dominicana, Guatemala y otros.



A juicio del legislador del país norteamericano, se está viviendo un momento histórico en el mundo en el que hacen falta más aliados.“Estados Unidos es un país que debe ser conocido como un buen aliado de sus amigos, buen aliado de sus aliados que también comparten con nosotros valores y principios de democracia, de estabilidad, de seguridad y demás y eso no se está cumpliendo en mi opinión y muchos de esos problemas vienen desde hace muchos años (…). Debemos hacer todo lo posible para cambiar eso en Estados Unidos”, afirmó.



Carlos Rubio aseguró que en América Latina siempre va a estar involucrado, tratando de hacer cambios dentro de lo posible.

Resaltan labor y trabajo de elCaribe y CDN

Durante sus intervenciones en el panel político “América Latina: hoy y mañana”, los expresidentes Mauricio Macri, Laura Chinchilla y Leonel Fernández, así como el senador de los Estados Unidos, felicitaron y a la vez resaltaron la labor del periódico elCaribe en su 75 aniversario y del canal CDN en sus 25 años.



“La celebración de un medio, en un momento como el que vive el mundo, pero muy particularmente nuestra región, en donde todo lo que tiene que ver con las libertades fundamentales, empezando por la libertad de información, de comunicación, están debilitándose, me parece digo de exaltar”, destacó Laura Chinchilla.

PANELISTAS