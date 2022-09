Mientras la Organización de las Naciones Unidas analiza tomar medidas en Haití por la crisis política y social que afecta a esa nación, expresidentes de la región apuestan por acciones inmediatas que vayan en auxilio de ese país.



Los expresidentes Hipólito Mejía, de República Dominicana; Álvaro Uribe de Colombia y Luis Alberto Lacalle, de Uruguay -quienes fueron invitados especiales en el Encuentro Regional 2022 que organizó el Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP) en un hotel de la capital-, coinciden en la necesidad de una ayuda inmediata ante la crisis agravada en Haití que, a juicio de estos, representa un peligro para la región.



Para el expresidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle, lo que debe surgir para solucionar los problemas en el vecino país es un abordaje de alto nivel porque se trata de un caso único en el mundo.



“Creo que es una circunstancia única en el mundo. Es decir, Haití es nominalmente un país, pero que carece del poder del Estado, poder de gobierno, donde no hay un funcionamiento medianamente articulado de la sociedad. Es una sociedad de gente buena que lo que ha de querer es lo de comer todos los días, trabajar, criar a sus hijos y que no puede hacerlo. Sin embargo, no hay una fuerza con la que pueda entenderse, o que sea la que puede mandar o representar a la sociedad. Así que yo creo que tiene que ser un asunto de alto nivel porque siempre hemos visto peligroso decir ‘vamos a intervenir para arreglar este país’. Esa es una vieja excusa que conocemos en el continente que los Estados Unidos usaron muchas veces para intervenir. Ahora, este es un caso único”, sostuvo Lacalle.



Mientras que Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, entiende que la comunidad internacional ha ayudado, pero espera que esa ayuda mejore para que Haití pueda lograr unas condiciones de prosperidad permanente.



“Hay que ver cómo mejorar esa ayuda y cómo Haití puede lograr unas condiciones de prosperidad permanente”, dijo.



De su lado, el expresidente dominicano Hipólito Mejía dijo estar convencido de que las Naciones Unidas va a intervenir, al entender que no hay otra alternativa.



“Primero, eso es invivible. Ahí hay una situación difícil. Un país tiene derecho a proteger a sus ciudadanos. Yo estoy convencido que Naciones Unidades va a intervenir ahí, no los americanos, pero Naciones Unidas busca otra alternativa. Ojalá que sea pronto”, dijo el expresidente dominicano.



No obstante a esto, indicó que “esa gente hay que dejarla tranquila, ese es un problema de ellos, nosotros no nos podemos echar ese muerto arriba”.



ONU prepara medidas ante violencia en Haití



El Consejo de Seguridad de la ONU va a preparar de forma urgente un paquete de medidas -que probablemente incluirán sanciones- para responder a la grave oleada de violencia que las bandas armadas han desencadenado en Haití.



Estados Unidos y México, los dos países que lideran el “dossier haitiano” en el Consejo de Seguridad, anunciaron el pasado lunes que están preparando un borrador de resolución con ese fin, que prevén distribuir en un plazo de días al resto de estados miembros. “No podemos esperar a que ocurra algo peor. Es necesario que tanto el Consejo de Seguridad como la comunidad internacional tomen con urgencia medidas adicionales”, dijo el embajador mexicano, Juan Ramón de la Fuente. El diplomático subrayó que “el nivel de violencia registrado los últimos días es de verdad alarmante” y consideró que la respuesta internacional debe centrarse, en primer lugar, en la situación de seguridad.



En la misma línea, Estados Unidos subrayó que los haitianos “necesitan seguridad” y denunció que las pandillas están creando una situación de fuerte inestabilidad que requiere una respuesta. Aunque ni México ni EE.UU. adelantaron qué propondrán en la resolución más allá de la necesidad de incrementar el apoyo a la Policía haitiana, varios países reclamaron ya acciones concretas, entre ellos China. l

Llaman a no deteriorar estabilidad del país

Los expresidentes de Colombia y Uruguay elogiaron el crecimiento y la estabilidad del país. Álvaro Uribe llamó a esta nación a no dejar deteriorar el país e invitó a contagiar a los demás de todo lo que goza la República Dominicana. “El continente tiene que mirar con admiración a la República Dominicana, que es un país que ha tenido un proceso permanente de consolidación de instituciones. Lo que sí me preocupa a mí en la región es que muchas veces la consolidación de instituciones se confunde con la expansión burocrática y yo pienso que necesitamos Estados más pequeños en lo burocrático y más expansivo en lo social. Este es un país de libertades, este es un país que ha mejorado los indicadores sociales, es un país que genera confianza”, sostuvo. De su lado, Luis Alberto Lacalle expresó que el crecimiento del PIB es uno de los indicadores más importantes. “Se está por el buen camino el crecimiento del PIB me parece que es uno de los indicadores más importantes. Creo que hay una sensación de que es un gobierno pragmático que no se paga mucho de color y de etiquetas. Tengo entendido que el presidente está por ese camino”, manifestó.