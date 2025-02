Al ofrecer la información, Miguel Peña explicó que el país está en la etapa de evaluación primaria del yacimiento

El asesor minero del Poder Ejecutivo, Miguel Peña, explicó que la República Dominicana está en la etapa de evaluación primaria de tierras raras y que la extracción comercial de este yacimiento sería dentro de 5 a 10 años.



Señaló que cuando se está dentro de una estructura estatal a veces estos tipos de procesos se hacen “un poco lento”, por lo que siempre ha recomendado de que se lleve a cabo un procedimiento de búsqueda de evaluación “rápido”, para que el país pueda definir ese potencial y que impacte en la economía nacional “a la mayor brevedad posible”.



“Los tiempos geológicos, los tiempos mineros, siempre estamos conversando en horizontes de 5 a 10 años para poder llevar a cabo ya una extracción comercial de un yacimiento minero”, puntualizó ayer vía Zoom en el programa Despierta con CDN.



El ingeniero minero, quien sostuvo que en la Geología el proceso de minado se divide por lo general en diferentes fases, habló en el marco de que el presidente Luis Abinader anunció el pasado jueves que en el país hay 100 millones de toneladas de tierras raras.



Las tierras raras contienen 17 elementos químicos, los cuales se utilizan para fabricar productos tecnológicos y armamentos.



El experto en minería aclaró que fue en la administración del gobierno actual que se pasó a la fase de evaluación primaria, en la que, a través del Servicio Geológico Nacional, la Dirección General de Minería y el Ministerio de Energía y Minas se conformó un equipo de trabajo. La evaluación de campo de tierras raras se ha venido haciendo con la contratación del USGS, del US Corps y los servicios científicos del cuerpo de soldados americanos.



Potencial geológico necesita ser cuantificado



Sobre la cantidad de toneladas anunciadas por el Gobierno, el asesor minero del presidente Abinader dijo que se llegó a esa conclusión después de una evaluación que se hizo a gestión del U.S. Corps, y posteriormente se viene determinando con precisión cuál es la evaluación geológica y el potencial minero que hay.



Enfatizó en que el potencial geológico necesita ser cuantificado.



Al hacer un recuento de cómo y cuándo se iniciaron los estudios de tierras raras en el país, comentó que la historia se remonta en el año 2006, a través de estudios que se hicieron con el Banco Mundial. Después de ello, se establecieron varias tesis de doctorado de las universidades de España y, finalmente, al iniciar el gobierno del presidente Abinader.



Esto se logró luego de que se había establecido el polígono Ávila, que está en las montañas, en la formación geológica de Bahoruco, justamente colindante a lo que fue la explotación minera de Bauxita, con la empresa Alcoa Exploration Company, desde los años 50, de acuerdo con el asesor minero del Poder Ejecutivo, quien detalló que fue ahí donde se comprobó que en la República Dominicana había ese potencial y se determinó un polígono bajo un régimen que se llama en la Ley Minera “el régimen de reserva fiscal minera”.



“Dentro de ese polígono se ha determinado, después de una evaluación a gestión nuestra del U.S. Corps, que existía un potencial del orden de los 100 millones de toneladas, y posteriormente se han venido realizando ya, determinándose cuál es con precisión la evaluación geológica y el potencial minero de la zona”, subrayó.



Al respecto, aclaró que ese potencial todavía no ha sido delineado o confirmado, de manera tal que todavía tenemos mucho trabajo de campo que realizar para poder determinar el valor verdadero de ese potencial geológico.



Isa Conde cuestiona estimaciones sobre tierras raras en RD



En reacción al Gobierno, el exministro de Energía y Minas Antonio Isa Conde advirtió sobre la falta de estudios concluyentes que confirmen la existencia de 100 millones de toneladas de tierras raras en República Dominicana.



Enfatizó que, hasta la fecha, la investigación en torno a las tierras raras no ha avanzado lo suficiente como para cuantificar con certeza su potencial, y advirtió que la cifra de 100 millones de toneladas es prematura y podría generar expectativas infundadas.



Isa Conde recordó que durante su gestión se iniciaron exploraciones preliminares con apoyo de organizaciones no gubernamentales y una universidad holandesa, las cuales indicaron la posible presencia de tierras raras en Pedernales, pero sin determinar su viabilidad comercial.



Ante la sospecha de que estos minerales podrían estar siendo extraídos encubiertamente a través de la exportación de bauxita, se prohibió su explotación y exportación, decisión que generó resistencias y protestas financiadas por sectores afectados, según comentó.



Resaltó que para garantizar el control estatal sobre estos recursos, el gobierno declaró la zona como Reserva Fiscal Minera mediante el decreto 430-18, estableciendo que cualquier explotación futura sólo podría realizarse bajo licitación pública internacional y con aprobación del Congreso Nacional.

China tiene monopolio destino final del material

El asesor minero del Poder Ejecutivo ponderó que China es la que tiene el monopolio del destino final del material extraído en las tierras raras. En cuanto a los Estados Unidos, Miguel Peña dijo que esa nación avanza en ese sentido, y con la voluntad política de la nueva administración del presidente Donald Trump crecerá más en las tecnologías e inversiones para el refinamiento de los concentrados.



Hasta el momento China, Japón, Australia y Canadá son los líderes en el mundo que tienen dominio sobre el refinamiento y mercado final de lo que son los productos de cada uno de los elementos contenidos en las tierras raras, según recordó Peña.



El pasado jueves, el secretario de Estado de los Estados Unidos mostró la disposición de su país de apoyar a la República Dominicana en su exploración en los posibles depósitos de tierras raras. Señaló que su país colaborará con esta nación al respecto.