El exprimer ministro de Haití, Jean Max Bellerive, aseguró que la falta de autoridad del actual gobierno haitiano es la causa fundamental de los conflictos de su país con República Dominicana, además de la inseguridad y la construcción de un canal que desvía las aguas del río Masacre.



Señaló que tras la muerte del presidente Jovenel Moïse, en Haití no hay una autoridad que haga valer su representación y control del territorio y las instituciones haitianas. “Es un problema la falta de interlocutores entre la República Dominicana y Haití, lo que puede trabajarse con una simple mesa de trabajo y se está convirtiendo en un conflicto innecesario entre ambas naciones”, puntualizó Bellerive.



El exfuncioario de Haití explicó, en ese sentido, que antes de la muerte del exgobernante se crearon mesas de trabajo, pero el vacío trajo consigo un crecimiento de los problemas en su país.



Pide apostar al diálogo



“Apostemos al diálogo y dejemos de lados las diferencias; hay gente que quiere sacar provecho político en Haití y República Dominicana algo que no debe de suceder porque las poblaciones de ambos países conviven en tranquilidad”, añadió el exprimer ministro haitiano.



Entrevistado por Juan Reyes y Miguel Tavárez en el programa Resumen Matinal, el dirigente político insistió en la cooperación internacional para enfrentar las bandas haitianas.



En Haití, parte de su población ha abandonado su territorio por la violencia y por el maltrato de las bandas, las cuales afirmó que se afianzaron por la ayuda de empresarios y políticos.



La República Dominicana y Haití se encuentran en un momento tenso de sus relaciones por la decisión de empresarios y personas particulares insistir en la construcción de un canal que busca desviar las aguas del río Masacre hacia territorio haitiano.



Por tales motivos, el Gobierno dominicano ha tomado varias decisiones, entre las que figura el cierre de la frontera, la paralización de visados a haitianos y la suspensión de entrada al país a los que son parte del conflicto.

No han podido llegar a acuerdos por impasse

La República Dominicana y Haití se han sentado con las autoridades haitianas a fin de encontrar soluciones al impasse actual por la construcción del canal en el río Masacre, pero los intentos no han sido exitosos, debido a que no han podido ponerse de acuerdo. El gobierno haitiano dice que no respalda el proyecto y que no está de acuerdo con la construcción.