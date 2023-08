La cuenta regresiva para comenzar el nuevo año lectivo ya empezó, y eso lo saben algunas familias que están empezando a comprar los útiles escolares sin el bono que anunció el Gobierno para esos fines.



Para Rosaida Lorenzo que es madre de dos niños que cursarán el primero y el segundo de secundaria, es importante que su entrada a la escuela sea desde el primer día de docencia, porque es donde forman la zapata para lo que será todo el periodo de clases; pero es a partir del 28 de agosto, misma fecha en que se volverán abrir las aulas, que el Ministerio de Educación (Minerd) comenzará a dar la ayuda económica de 1,000 pesos a los padres por cada hijo que tengan inscrito en un centro educativo.



“Yo he escuchado algo, pero no me han dicho cuando lo voy a recibir”, expresó la madre, al indicar que el gasto en uniformes, cuadernos y demás escolares para sus descendientes que asistirán a un recinto público puede ascender a los 10 mil pesos.



Lorenzo solo pudo comprar ayer una parte de los útiles en una de las tiendas ubicadas en la avenida Juan Pablo Duarte, así como Claudia Figuereo, que también tiene dos niños en la escuela pero en preescolar y quinto de primaria, y tampoco sabe si estará entre las favorecidas con el bono estatal.



“No sé si nos va a tocar, ni cómo lo van a distribuir, pero no tengo suerte para nada de eso”, sostuvo la madre que aseguró que solo la compra de libros para sus hijos que están en colegio, puede generar más de 5 mil pesos.



Otra que tiene dudas sobre el bono porque tiene desconocimiento si está dentro de las personas que lo recibirá es Verónica Frías, que también estuvo por la referida arteria comercial comprando la utilería escolar para que su niño que cursará el segundo de secundaria en una escuela pública, pueda asistir desde el primer día de clases.



“Es importante que vayan desde el primer día, porque pienso que les da motivación para que sean responsables”, precisó.



De acuerdo a informaciones generales, para la contribución social el Gobierno dispondrá 1,800 millones de pesos para ser entregado por medio de sus padres, a 1 millón 800 mil estudiantes de todo el país.



Lentitud



Igor Geraldes, gerente de una de las tiendas de la Duarte, espera que a medida que se acerque el inicio del año lectivo aumenten las ventas de la utilería escolar, las cuales aún no tienen su ritmo habitual.



“Cuando pasen los días van a ir acudiendo más gente con su lista de colegio, aprovechando la variedad que tenemos”, resaltó.



Dijo que en comparación con el año pasado los precios han variado un poco, afirmando que las cajas de lápices, las mascotas y los uniformes han bajado.



Los vendedores de libros del Parque Enriquillo también aseguran que la compra de obras literarias y de manuales de enseñanza de todos los niveles subirá en las próximas semanas.



Según María Rivera, que tiene un puesto en el concurrido lugar, la adquisición de los textos tanto para los grados de primaria como de secundaria todavía está baja.



“No está muy buena, por eso espero que mejore para los próximos días”, expuso la comerciante que vende los libros nuevos con base en el precio que les ponen las editoras que oscilan desde los 900 a 2,000 pesos, mientras que los usados los tiene de 750 en adelante.



Jesús Espejo, que es otro de los tantos vendedores que se encuentran en el Parque Enriquillo, está preparado para tener un incremento en sus ventas a partir del martes 15, cuando muchos padres obtengan el primer pago salarial del presente mes.



Los libros que usualmente son utilizados por estudiantes de colegio, el señor solo los tiene usado y los vende entre 250 y 350 pesos.

Muchos estudiantes deben de adquirir los libros de textos.

El ingreso a las aulas de niños de tres a cinco años

Una de las innovaciones que trae el venidero periodo lectivo es la entrada a las escuelas de niños de tres a cinco años, razón por la cual, el ministro de Educación Ángel Hernández, manifestó que se han construido 3,000 nuevas aulas porque se espera el ingreso de 10 mil menores del referido rango de edad. El fortalecimiento de la formación técnico profesional también figura dentro de los planes que tienen las autoridades, por lo que equiparán los talleres y laboratorios de varios politécnicos, incluidos los que pertenecen a la modalidad en artes, para promover la enseñanza en esas áreas. También se piensa implementar programas para promover una educación integral entre los estudiantes.