La Vega, RD.- Dolor e impotencia sienten los familiares de Casandra Castillo, de 24 años de edad, quien fue asesinada por el recluso Gregorio Matos mientras esta lo visitaba en el Centro de Privación de Libertad No Reformado, ubicado en la Fortaleza La Concepción de La Vega.

“Nosotros queremos justicia porque no fue una perra que mató. Me duele porque uno no estaba consciente de que él haría eso. Lo único que sabemos que supuestamente ella les dijo a unas amigas que él la tenía amenazada”, manifestó Sandra Castillo, hermana de la víctima.

De igual forma señaló que “desconocían” la relación entre su familiar y el agresor; y que su pariente dejó una niña de seis años en la orfandad.

Los allegados de la fallecida la calificaron como una persona humilde, honesta, trabajadora y que no buscaba problemas. Era vendedora en una banca y completaba sus estudios en la Escuela Anacaona Almonte del sector Las Colinas, en Santiago.

Además denuncian que este centro penitenciario no posee la vigilancia adecuada y que los presos hacen lo que desean sin ningún tipo de castigo.

“Ellos se gobiernan en ese lugar. Cómo es posible que un hombre acusado tenga un cuchillo en su poder. No hay seguridad ahí. Mira cómo la mataron a ella habiendo tanta gente y policías que podían evitarlo”, comentó con indignación.

El informe preliminar indica que el cuerpo de la dama fue hallado en el pabellón tres de la referida localidad.

Al momento de la salida de la visita y al observar que un documento de identidad no había sido retirado por su dueño, las autoridades procedieron a buscar a Casandra Castillo, pero fue hallada muerta con varias estocadas con un arma de fabricación carcelaria y dejándola atada al cuello con un pedazo de tela.

El recluso, también conocido como “Papito Forever”, de 29 años, guarda prisión por homicidio y asociación de malhechores.

Mientras que el cuerpo de Castillo se encuentra en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines legales correspondientes.