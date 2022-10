FAPROUASD anuncia paro indefinido en recintos por indexación de viáticos

Email it

Santo Domingo – La Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (FAPROUASD) informó hoy un paro de docencia indefinido en los recintos, centros y sub centro de la UASD por la indexación de los viáticos a maestros.

En un comunicado de prensa, la FRAPOUASD indicó que la decisión se da después de analizar, en la forma y el fondo, una carta remitida por el rector de la academia a FAPROUASD, «y ante la falta de propuesta y compromiso real de su parte, a la justa demanda de indexación de los viáticos».

La Asamblea de Profesores Residentes y no Residentes de Recintos, Centros y Sub Centros aprobó PARO INDEFINIDO y decidió que el mismo será hasta obtener una respuesta concreta y satisfactoria, dio a conocer el presidente de FAPROUASD Pastor de la Rosa aventura.



El paro inicia este miércoles 19, a partir de las 7:00 de la mañana, en Recintos, Centros y Sub Centros. Incluye la docencia presencial y la virtual.

También seguirán paralizados los viajes y no se firmará controles. En un pleno ejercicio del derecho constitucional a la protesta, informó Ventura.



Pastor de la Rosa advirtió que cualquier acción depresiva tendrá una respuesta contundente.

“Llamamos a los profesores y profesoras a mantenerse firmes y no aceptar chantajes ni provocaciones. Cualquier acción represiva encontrará la respuesta contundente de la Federación”, dijo.

“Exhortamos al profesorado a estar atento y guiarse por las orientaciones de su Gremio”, finalizó.