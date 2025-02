Es la primera universidad a distancia virtual del país

República Dominicana: – las principales instituciones que agrupan las entidades de educación superior a nivel internacional, así como homólogas, externaron sus felicitaciones a la Universidad Abierta para Adultos (UAPA) al arribar a sus 30 años de existencia.

La casa de altos estudios pionera en educación a distancia virtual en el país y que tiene como lema de aniversario ´Creando Futuros´´, ha recibido diversas felicitaciones por el acontecimiento, a través de su rectora Alejandra Hernández Acosta, de organizaciones como la Unión de Universidades de América Latina el Caribe (UDUALC), mediante su secretario general Roberto Escalante.

´Deseo felicitar de manera muy entusiasta y cercana a toda la comunidad universitaria. La UAPA como la conocemos, es una universidad que ha contribuido de manera señalada y muy importante al desarrollo de proyectos en donde la educación virtual y multimodal, forma parte de la agenda que estamos desarrollando´´, indicó el dirigente de la organización que agrupa aproximadamente 230 universidades en 21 países latinoamericanos.

En tanto, la doctora Ángeles Sánchez Elvira, directora de la Cátedra de la UNESCO de la UNED de España, envió su sentir por el aniversario y expresó: ¨¨ Para mi es una gran satisfacción poder felicitar a la UAPA por sus 30 años de dedicación a promover una educación a distancia con calidad, no solo en su país, el Caribe y en Latinoamérica´´.

En su mensaje, también recordó sus lazos estrechos con la universidad y la experiencia de lanzar el primer moocs de Iberoamérica.

En tanto, la doctora Mary Morocho Quesada directiva del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia (CALED), afirmó que uno de los hitos más importante de la universidad, con seguridad, es haber contribuido con el desarrollo con la educación superior de la República Dominicana. ¨desde el Instituto, nos súmanos a ese éxito de la UAPA, en donde ésta institución ha tenido un eje primordial a lo largo de la fundación del instituto.

Desde el año 2005, la universidad forma parte del Consejo Académico de CALED, y ha forjado su trabajo en énfasis de la calidad, en la educación superior a distancia. Agradecemos su arduo trabajo, a sus rectores y representantes que ha venido sumando esfuerzos para contribuir con la educación superior de Latinoamérica.

Otro líder que ha mostrado alegría por el trigésimo aniversario de la Universidad Abierta para Adultos, es el doctor Jaime Alberto Leal, actual rector de la Universidad Nacional Abierta a Distancia (UNAD) de Colombia y presidente de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia( AIESAD) , que la integran 15 países.

´Esta es una institución de gran reconocimiento iberoamericano y seguramente mundial. Que ha demostrado su compromiso real y efectivo con sociedad dominicana y por supuesto con una oferta que se reconoce con muy alta calidad, en una permanente innovación, en una búsqueda frecuente de la excelencia, tanto en el ámbito nacional e internacional ´´, expresó el líder académico y también presidente de la ACESAD.

Asimismo, se han recibido testimonios de homólogas como la Universidad Mundial en mensaje enviado por la rectora Judith Moreno y del rector de la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz de la Sierra (UTEPSA) de Bolivia, quienes coincidieron en ponderar los logros de la entidad, calificada como innovadora y revolucionaria, cualidades que le han permitido un lugar muy apreciado en la América Latina.

De su lado, la secretaria ejecutiva del espacio común de educación multimodal ECESELI, Patricia Ávila Muñoz se refirió a los años de relación con la universidad desde hace casi 20 años, cuando se desempeñaba como presidenta del CREAD (Consorcio Red de Educación a Distancia).

´´ Ha sido una gran experiencia sumamente enriquecedora, no solo en el ámbito académico, sino por la calidez y calidad humana de quienes forman parte de esa institución. Desde ese tiempo, he sido testigo de su crecimiento y transformación, siempre con un firme compromiso de acercar el conocimiento desde la educación no presencial. ¡Enhorabuena!, manifestó la maestra.

Al recibir tantas muestras de afectos, admiración y valoración hacia la casa de estudios superiores, la rectora Alejandra Hernández Acosta agradeció en nombre de la Junta de Directores y el Consejo Académico de la universidad fundada el enero de 1995.//