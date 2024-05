La Fundación Sur Futuro y la Fundación Genera ITM firmaron un memorándum de entendimiento para aunar esfuerzos en el desarrollo sostenible de la provincia de Pedernales.



La alianza tiene como objetivo principal el contribuir a mejorar la calidad de vida de la población en la provincia de Pedernales a través de las cinco principales líneas de trabajo que abarcan: el impulso del turismo sostenible, la formación integral de las personas, el fomento de emprendimientos locales estratégicos, la protección del medio ambiente y el incentivo de espacios de diálogo y participación comunitaria.



La presidenta de la Fundación Sur Futuro, Melba Segura de Grullón señaló: “Si alguien me pregunta cuál es el sitio de la región Sur donde las necesidades están más a flor de piel y reflejadas en los rostros de sus habitantes, les digo: “ese sitio es Pedernales. Ahí es que se necesita el trabajo. En la Laguna de Oviedo, en Juancho, en Aguas Negras y en la cuenca del Mulito, que, si no le ponemos atención, no tendremos agua”.



“Por eso, tener a Genera ITM como aliada para mejorar la calidad de vida de la gente de esa región es convertir en realidad el sueño que desde hace 22 años tengo luchando desde Sur Futuro para mejorar las condiciones de vida de tanta gente abandonada, que solo por el hecho de vivir lejos de la capital y tener pocos votos siempre eran los últimos, si acaso se acordaban de ellos” destacó la señora Melba Segura de Grullón.



La presidenta de la Fundación Genera ITM, Alicia Mateos, expresó su compromiso de trabajar junto a Sur Futuro para garantizar un futuro sostenible y próspero para las comunidades de Pedernales y de las generaciones venideras.



Las líneas de acción incluyen la co-creación de un plan de acción que permita definir programas o proyectos, sus alcances y metas para el logro del objeto planteado.

Impulso del turismo sostenible en provincia

El objetivo es impulsar el turismo sostenible con enfoque en las comunidades, que consista en generar espacios de diálogo con las comunidades, instituciones públicas y privadas, sociedad civil, para definir los aspectos fundamentales que integran la sostenibilidad, y cómo abordar la oferta turística y la economía local y desarrollar la formación integral de las personas.