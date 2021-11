En un encuentro comunitario en La Zurza, Rosalba Ramos instó a que cada persona haga su aporte para erradicar la violencia contra la mujer

SANTO DOMINGO.- La procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos Castillo, reafirmó el compromiso del Ministerio Público de trabajar cada día más de cerca con la comunidad, para brindarle el servicio que necesita la población en contra de los crímenes y delitos y en prevención de violencia.

Ramos, quien participó en el acto inaugural del Primer Encuentro Convivencia, Mi País Seguro, saludó a los comunitarios del sector La Zurza y les afirmó que la participación de la ciudadanía es indispensable en la lucha contra la delincuencia. “Sin ustedes, el trabajo que nosotros venimos realizando no sería posible, ustedes ayudan y hacen que pueda ser más fácil y sobre todo que podamos tomar las verdaderas necesidades que tienen las comunidades del Distrito Nacional”, expresó.

“La Fiscalía del Distrito Nacional tiene un compromiso y es estar cada día más cerca de ustedes, que puedan sentir que nosotros les estamos dando el servicio que merecen y que demandan”, puntualizó.

Como parte del encuentro, la institución impartió una serie de charlas sobre prevención de la violencia de género, herramientas de convivencia pacífica y de los servicios que ofrece la Fiscalía.

Estas charlas fueron impartidas por la psicóloga Belén Baralt y la fiscalizadora Evanyeriny del Rosario, de la Fiscalía Comunitaria de Villas Agrícolas-La Zurza.

La fiscal titular del Distrito Nacional, quien tuvo a su cargo exponer las herramientas para identificar la violencia, dijo a las mujeres que tienen que entender que el peor cómplice de la violencia es el silencio, por lo que las exhortó a buscar ayuda y denunciar.

También, invitó a los hombres a documentarse para convertirse en agentes de paz para que sean parte del cambio hacia una vida sin violencia.

Explicó que cuando hay actos violentos contra la mujer, también los hay contra los niños, y que las mismas víctimas de violencia se convierten en agresoras.

“La violencia no se queda solamente en la persona que la vive, porque usted no se mete con el que le puede responder, pero sí con el que no tiene la fortaleza para defenderse”, comentó con respecto a personas agredidas que terminan cometiendo abuso contra otras.

Expresó que el conflicto es natural pero que la violencia es algo distinto, por lo que invitó a los presentes a revisarse en su manera de manejar las diferencias. “Tiene que revisarse si el violento del barrio o de la casa es usted”.

Rosalba Ramos manifestó que, aunque surjan diversas excusas para los episodios de ira y agresión, no hay alegatos válidos para ejercer violencia contra alguien.

En cuanto a los indicios para identificar a una persona violenta, citó por ejemplo cuando alguien en la pareja se siente superior o por debajo, así sea por aferrarse a viejos mitos culturales.

La fiscal Rosalba Ramos llamó a los asistentes a revisarse constantemente si son víctimas o agresores, si es necesario denunciar el abuso en su propia contra o de alguna persona relacionada, debido a que cuando ocurren feminicidios, sucede que mucha gente conocía lo que ocurría, sin que en muchos casos se notificara a las autoridades.

Resaltó las alternativas que permiten superar las tendencias de violencia, entre las que mencionó primero hablar y luego expresar afectos y recibirlos, dejar de lado el orgullo y la timidez y evitar las frases hirientes.