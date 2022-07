Email it

Los ciudadanos todavía recueran los ya desaparecidos comedores La Marisol, La Carolina, La Perla y La Virgo

Las fondas que todavía permanecen en el Gran Santo Domingo luchan por sobrevivir y mantener asequible al público el precio de los platos de comida típica dominicana que venden de forma diaria y que suplen una necesidad de desayuno, almuerzo y hasta de cena, de la población trabajadora.



En la memoria de los dominicanos todavía permanecen los recuerdos de varios de estos comedores, que hace décadas dejaron de funcionar y en el que se crearon memorias para la posteridad.



Además, trascendió que muchos de estos espacios permanecían abiertos las 24 horas del día para servir y vender exquisitos platos tales como sancocho, mondongo, cocidos, chivo y otros, a ese público nocturno que salía exhausto de las discotecas, es decir, preferido por aquellos “empinadores del codo noctámbulos”.



Como lo fue La Marisol, La Carolina, La Virgo, y La Perla, todas estás situadas en el sector de Villa Juana, específicamente en la calle María Montez.



Edwin Morillo, conocido como “El Bori” y quien vive en este barrio, contó a elCaribe que recuerda lo popular que era el comedor La Marisol y las veces que asistió durante sus años mozos.



“Ahí iban los viajeros y los artistas, era muy famoso y vendían la comida que a los dominicanos les gusta, pero ya sólo queda el recuerdo”, expresó Morillo.



En un recorrido que hizo elCaribe por esta zona se constató que en el local dónde estuvo esta fonda, en la María Montez con Américo Lugo, ahora opera un taller de reparación y venta de piezas de vehículos.



Mientras que, La Carolina, situada en la misma María Montez casi esquina Paraguay, funciona un colmado y una cafetería.



De acuerdo con informaciones, la propietaria de este último emigró a España hace varios años tras cerrar este popular comedor.



Una situación particular, sucedió con el comedor La Perla, que según informaciones, cerró sus puertas al público luego del inicio de la pandemia en el país, debido a que su dueño falleció.



Asimismo, se suma a la lista, la conocida pescadería-comedor Mora, que estuvo situada en la calle Summer Welles esquina Profesor Amiama Gómez.



Conforme con datos, este negocio cerró al público a la llegada del covid-19. No obstante, en este mismo lugar funciona una especie de restaurante que vende platos de mar y tierra.



A todas estas, los lugareños aún conservan recuerdos de estos lugares incluso, lo tienen presente aquellos que no forman parte de la generación que sí asistió y disfrutó de estos comedores.



Los que se han mantenido contra viento y marea



Pese al escenario de incertidumbre que predominó por el virus, unos pocos han dado la batalla para mantener abiertas las puertas de sus fondas.



Sin embargo, estos tuvieron que tomar medidas para permanecer desde mudarse a un lugar más económico y ampliar su menú, hasta reducir el personal y asumir las funciones que les eran delegadas.



Así lo contó, Marcos Sant-hiler alias El Sanki, propietario de una fonda, ubicada en la calle Cayetano Rodríguez esquina Abelardo Rodríguez Urdaneta, en Gascue.



Sant-hiler explicó que tiene operando 10 años en esa intersección y que por la crisis sanitaria y las repercusiones económicas que trajo consigo, sólo permaneció con tres empleados de más de 10.



“Hemos sobrevivido milagrosamente…Gracias a Dios hemos dado la batalla y la seguimos dando aunque el precio de los alimentos, insumos, los plásticos y hasta el alquiler, anda por las nubes”, expresó Santiler.

Al igual que este también se mantienen El Molino Rojo en Villa Consuelo y Ludovino en Villa Juana.



Este último, que se dedicaba a la venta de empanadas, luego del covid realizó algunos cambios como lo fue ampliar su menú y local para vender servicios de comida criolla a la población que le rodea y también a aquellos de sectores periféricos del Distrito Nacional, sin olvidar su esencia “las empanadas de Ludovino”.

El Molino Rojo, situado en el populoso sector Villa Consuelo de la capital. Los platillos exquisitos que se venden en el comedor de Marcos Sant-hiler en Gascue. El comedor La Perla estuvo situado en la María Montez con San Martín.

Testimonio

