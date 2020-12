Fotógrafos de elCaribe ganan “Premio APEC al Periodismo Fotográfico"

Fotoperiodistas de elCaribe ganan el premio del concurso “Premio APEC al Periodismo Fotográfico" en su IV edición, realizado por Acción Pro Educación y Cultura (APEC), a través de su programa APEC Cultural y el Banco Popular Dominicano.

El fotorreportero de elCaribe Ricardo Flete, obtuvo el segundo lugar con la fotografía titulada “El rostro del desamparo”, mientras el fotorreportero Danny Polanco recibió mención de honor con la instantánea “Desastre Ecológico.

Ambos trabajos fueron publicados en el periódico elCaribe.

El premio fue entregado por Elsa Turull de Alma, presidenta del Consejo APEC Cultural, durante un acto en la redacción del periódico elCaribe, que contó con la presencia de su director, Osvaldo Santana.

Al hacer entrega del premio al fotorreportero Ricardo Flete, Turull de Alma relató que “al ver su foto me dio una emoción interna humana, una sensibilización y no puedo negar que se me aguaron los ojos cuando vi esa fotografía”.

En cuanto a la foto de Danny Polanco, manifestó que la misma muestra la humareda que ha acontecido en el país, que “nos toca no solamente física, sino también emocional. Es una foto que plasma lo que ha acontecido en todo el año”.

Asimismo agregó que realmente el premio es eso, tratar de buscar fotos que digan muchas cosas a través de la imagen, y agregó que el trabajo de los fotorreporteros es muy loable, porque sin palabras transmiten mucho y “estas fotografías lo hacen, así que muchas felicidades”.

Luego, el director de elCaribe, Osvaldo Santana expresó: “ustedes escucharon muy bien lo que dijo Turull de Alma, ven lo que se puede hacer con nuestro trabajo, cuántas emociones podemos despertar”.

Asimismo, dijo que elCaribe y con él, Multimedios se siente muy feliz de que su equipo de fotógrafos haya tenido tanta sensibilidad para captar estas imágenes, las cuales consideró que son una expresión de lo que es el trabajo de comunicación y de compartir sus percepciones, sus visiones sobre la realidad y sobre la vida, y que esos tipos de mensaje pueda llegar a la gente, “así que los felicito”.

El primer lugar fue para la fotografía de la fotoreportera Tatiana Fernández “Título sin nombre”, mientras que el tercer lugar recayó en la fotorreportera Dania Acevedo y su foto “Protesta de Gascue”. La pieza del fotorreportero “Amor de padre puesto a prueba” de Pedro Bazil, recibió mención especial. Estas fotografías fueron publicadas en el periódico Diario Libre.