Aunque la Cámara de Diputados anunció el proyecto de ley que fusionará los ministerios de Educación (Minerd) y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) entre las iniciativas que serían convertidas en ley antes de concluir esta legislatura, hasta el momento (ayer) el Poder Ejecutivo no había sometido la esperada legislación.



Los senadores y diputados tienen hasta el próximo 26 de julio para darle salida a la veintena de pliegos de ley priorizados, por lo que será difícil cumplir la meta con la pieza del Gobierno.



El consultor jurídico del Ejecutivo, Antoliano Peralta, adelantó el pasado 16 de abril que presentaría el proyecto de ley ante el Congreso Nacional en mayo de este año, luego que sea consensuado con todos los sectores involucrados en la materia. Lo que no ocurrió.



El marco legislativo es parte del programa de reformas, racionalización y reestructuración de la administración pública que dirige el presidente Luis Abinader, para ahorrar al Estado más de 25 mil millones de pesos.



Al hablar en LA Semanal con la prensa, a mediados de marzo pasado, el mandatario informó que el proceso de fusión entre el Mescyt y el Minerd no había concluido, y se encontraba en ese momento en fase de consulta. “Casualmente, el primer borrador lo veré esta semana. Lo vamos a analizar, creo que esta semana o la próxima. Ya se acordó una reunión para revisar esa fusión”, sostuvo.



En octubre de 2024, el Poder Ejecutivo creó una comisión especial designada para la fusión de los referidos ministerios, cuya misión fue marcar la hoja de ruta para gestionar el proceso de transición de ambas entidades.



Asimismo, la comitiva tenía la misión de gestionar el proceso de transición, elaborar y ejecutar un plan de integración que incluya la consolidación de estructuras administrativas y de gestión, la armonización de políticas y programas, y la optimización de recursos.



Los resultados de la comisión debían ser entregados en un plazo de seis meses, a partir de la emisión del decreto.



En manos de Abinader



A finales de marzo pasado, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, afirmó que la fusión de esa institución con el Ministerio de Educación estaba en manos del presidente Luis Abinader, quien decidirá su materialización.



Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, García Fermín aseguró que el mandatario es quien tiene la decisión de enviar al Congreso Nacional el proceso de fusión, para fines de aprobación.



El funcionario manifestó que instituciones de educación superior y asociaciones correspondientes al sector presentaron observaciones a la propuesta de fusión Mescyt-Minerd.

Destacan códigos Penal, Laboral y Procesal Penal

Entre las iniciativas que el Congreso Nacional aspira darle salida antes de concluir los menos 30 días que le restan a la legislatura, están las reformas a los códigos Penal, de Trabajo, Procesal Penal; el proyecto de ley de compras y contrataciones; el que modifica la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; el que crea el Ministerio de Justicia; de residuos sólidos; de alimentación y nutrición escolar; entre otros.