El trágico accidente ocurrido el 26 de febrero en la avenida Winston Churchill, que resultó en la muerte de la joven Aida Nicole Reyes Gómez, de 21 años, sigue generando controversia.



La conductora Raquel Guzmán Torres, quien atropelló a la joven, no enfrentó la sanción de privación de libertad como medida de coerción, debido a que la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) no realizó la prueba de alcohol de manera adecuada, un error que fue determinante para que la jueza del Tribunal Especial de Tránsito del Centro del Automovilista no pudiera imponer una sanción más severa.



De esta manera lo expresa Vicente Reyes, padre de la víctima, quien manifestó su preocupación por el manejo del caso por parte de la Digesett, destacando que la institución es responsable de recolectar las pruebas en accidentes de tránsito y que su inacción deja un vacío en la justicia.



“Este caso debe servir como reflexión para que la sociedad cuestione cómo maneja la Digesett los accidentes”, afirmó Reyes, quien también lamentó que, a pesar de la gravedad del accidente, las autoridades no siguieran el protocolo de recolección de pruebas.



A la conductora Guzmán Torres, de 32 años, se le impuso como medida cautelares, una garantía económica contratada a través de una compañía aseguradora por un monto de 2 millones de pesos, además de la obligación de presentarse periódicamente y un impedimento de salida del país.



“Es una burla. Nos sentimos burlados como ciudadanos”, indicó el padre de la víctima, haciendo un llamado a las autoridades para que tomen medidas y validen los aparatos y las pruebas de manera adecuada.



El abogado de la familia, Affe Gutiérrez, señaló que al analizar la solicitud de medida de coerción presentada el 28 de febrero, notaron que no se había incluido la prueba de alcohol como agravante.



Según Gutiérrez, la jueza del caso mencionó que para determinar el nivel de alcohol en el cuerpo de una persona se deben realizar tanto pruebas con el alcoholímetro como análisis de sangre, sin embargo, las pruebas necesarias no fueron realizadas adecuadamente.



El jurista señaló que la Digesett no ejecutó el protocolo correspondiente al no realizar la prueba de alcohol de forma correcta, lo que dejó a la jueza sin las pruebas necesarias para aplicar una sanción adecuada a Guzmán Torres. La familia de Aida Nicole sigue exigiendo justicia.

Conductora manifestó pesar por el accidente

Raquel Guzmán expresó su arrepentimiento por el trágico accidente, reconoció la gravedad de lo sucedido y manifestó su pesar por lo ocurrido. El padre de Aida Nicole comentó que aunque aceptaba el arrepentimiento de Guzmán, el dolor por la pérdida de su hija sigue siendo irremediable. “Nosotros como familia se lo aceptamos porque siempre he dicho que esto no es nada personal, o sea, no importa la sanción que le hayan impuesto a ella, mi hija, no me la van a devolver”, afirmó al salir de la audiencia.