El especialista en temas internacionales, Iván Gatón, advirtió que la guerra en Ucrania pone en peligro la democracia en Occidente porque las consecuencias económicas de las sanciones como la inflación impactan a los gobiernos.



“No hay un mayor enemigo para la democracia que la inflación, la mayoría de la gente siempre vota según cómo ha ido económicamente; Rusia, que ha tenido una tradición de gobiernos autoritarios, y cuando no los tiene le ha ido mal, porque tiene una tradición nacionalista, esa gente puede tener la nevera vacía, y no hay problemas, pero en Occidente no es igual, esto se refleja en los cambios de los partidos gobernantes”, apuntó Gatón.



Agregó que la inflación en los modelo de gobierno democrático generan protestas e ingobernabilidad. “Las protestas en Europa es porque la gente no llega a final de mes, y dicen esta guerra pudo haberse evitado, es decir, esta guerra le hace un daño terrible a las democracias, porque la gente pasa por alto que la guerra en Ucrania llega en un momento en el cual estamos extenuados por la covid-19”, reflexionó.



Sostuvo que los acontecimientos de los últimos tiempos demuestran que no hay gobernanza global porque siguen acciones como las guerras y la inseguridad por el terrorismo y la delincuencia a lo interno de los países.



“Luego de la guerra el proceso que se conoce como globalización ahora se detiene, porque vamos hacia la proteccionismo y hablamos de sanciones, pero Rusia es el mayor productor de trigo del mundo, lo que impacta las pastas, el pan, cebada, el principal productor de fertilizantes; Rusia y China juntos son los mayores productores de fertilizantes del mundo y que pasa con esas dos potencias unidas, como van los productores agrícolas a obtener fertilizantes”, observó.



Dijo que la guerra es geopolítica. “La disputa geopolítica donde Rusia tiene la mayor reserva de gas del planeta, la mayor reserva de minerales del mundo, son 17 millones de kilómetros cuadrados y 11 horarios; en la guerra de Ucrania y lo que ha venido ocurriendo”, sostuvo.



Sin embargo, consideró que desde el punto de vista militar, Rusia hizo un mal cálculo porque no previó la dimensión del apoyo que ha dado occidente a Ucrania. “Ucrania no hubiese aguantado sin el apoyo en armamento e inteligencia militar, aunque hay que reconocer la valentía del ejército ucraniano”, expuso.



Gatón sostuvo que en la estrategia geopolítica Estados Unidos cometió el error de permitir que Rusia esté más cerca de China que de la nación del norte.

Sostiene China fue una sorpresa como potencia

Sobre el impacto económio mundial que ha tenido la economía de China, dijo que fue una sorpresa al inicio del presente siglo. “La gran sorpresa del planeta en el siglo XXI es China porque se convirtió en la fábrica del mundo, esa es la noticia más importante, es cómo China se convierte en una potencia; la Ruta de la Seda es el mayor proyecto geopolítico que ha tenido la historia de la humanidad en los últimos 500 años”, apuntó Iván Gatón.