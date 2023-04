La gobernadora y presidenta del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la provincia de Santiago, Rosa Santos, llamó a los tres legisladores que denunciaron supuesta sustracción de bonos a “lavar la ropa en la casa”.



Santos ofreció estas declaraciones luego de que los presidentes de las circunscripciones #1, #2 y #3 de la entidad política gobernante de la provincia Santiago denunciaron que unos bonos de Semana Santa destinados a ser repartidos se evaporaron.



Además, restó importancia a la denuncia que hicieron los diputados de esa organización sobre el manejo de dichos bonos.



“No sé ni cómo decirte. Esas son cosas que no me quitan el sueño, que para mí no tienen importancia. Los problemas que tenemos en la provincia son de mayor importancia. Para ir a la Capital dizque a hablar de bonos, voy a la capital a buscar solución a los problemas de mi provincia”, dijo Santos.



Los legisladores Fausto Domínguez, Nelson Marmolejos y Francisco Alberto Díaz señalaron mediante una misiva pública que los bonos fueron emitidos pero fueron sustraídos por autoridades municipales y provinciales.



Ante esto, Santos cuestionó a los diputados y reiteró que esa denuncia carece de importancia.



“Realmente no sé qué buscarán, porque entre comillas son compañeros. Yo creo que si estamos en un partido nuevo, la ropa debe lavarse en la casa”, dijo la presidente del PRM en Santiago al ser preguntada sobre el tema.



El tumbe



En una carta sellada con acuse de recibo por el Ministerio Administrativo de la Presidencia y dirigida a José Ignacio Paliza, presidente del PRM; Carolina Mejía, secretaria general y Deligne Ascención, secretario de organización, los legisladores pidieron respuestas a su denuncia.



“Dichos bonos no fueron entregados a ninguna de las circunscripciones y fueron sustraídos o distribuidos de manera medagalanaria por uno de los grupos incrustados en la dirección del PRM (autoridades municipales y provinciales) al margen de los organismos destinados”, señala la misiva.



Los diputados indicaron que esto puede dar cabida a la especulación y cuestionamientos de los presidentes de circunscripciones ya que los dirigentes zonales, distritales y municipales entienden que ellos recibieron esos bonos.



“Exigimos como autoridades partidarias que se aclare dicha situación ya que afecta a nuestra gestión como funcionarios públicos y partidarios, y a la vez que se reponga la cantidad de bonos que fueron asignados a las circunscripciones y que fueron sustraídos por la dirección partidaria de Santiago”, concluyeron.

Sobre el paro regional

En otro orden, la gobernadora de Santiago acusó de anarquistas a los grupos populares que promueven el paro regional para el día 24 de este mes.

“Sabemos que hay grupos que son anarquistas, grupos que no están conformes con nada y que realmente su condición es esa, reclamar, reclamar y reclamar. Todo el mundo sabe del costo de la canasta familiar y que tenemos una inflación mundial, inclusive en los Estados Unidos los alimentos están más caros que aquí”, expuso Santos.

Destacó que han logrado tener el combustible controlado y aseguró que el Gobierno hace grandes esfuerzos para que las cosas se normalicen.

Sin embargo, sostuvo que no pueden dar solución a estos problemas “de la noche a la mañana” y espera que si deciden ir a la huelga, que no se den los saqueos.

Santos informó que el Gobierno está invirtiendo en Santiago aproximadamente entre 54 mil y 57 mil millones de pesos, por lo que asegura que las huelgas solo atrasan a la provincia.