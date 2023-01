Email it

El Teleférico de Los Alcarrizos será inaugurado antes del 27 de febrero y se trabaja fuertemente en la construcción del metro hacia Los Alcarrizos.

Así lo aseguró el presidente Luis Abinader, durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional, en la que citó otras de las obras en ejecución del Gobierno, como la Circunvalación de Azua y unas 40 escuelas que estaban abandonadas.

Precisó que no sólo edifican una gran cantidad de construcciones importantes, sino que han tenido que lidiar con obras que estaban paralizadas por décadas, como la Presa de Monte Grande, que seguro ya está en un 87% de avance.

«La inversión de capital de este año anda por los 2.5% del PIB que demuestran que no es verdad que se está invirtiendo menos. «A nosotros nos rinde más el dinero, ya que en cada una de las provincias hay obras que se están haciendo. No hay una provincia que no se esté atendiendo», afirmó el jefe de Estado.

Otras obras que citó el mandatario son la marginal de Boca Chica, el elevado de Boca Chica y aseguró que para marzo y abril estarán terminando la avenida Hípica y la carretera de San Isidro.

«Estamos por debajo del nivel de inflación promedio en latinoamérica»

Durante la conferencia en la que hizo acompañar del ministro de Hacienda, Jochi Vicente, y el de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), Pável Isa Contreras, el presidente manifestó que el país se encuentra por debajo del nivel de inflación promedio en latinoamérica.

Dijo que al medir el nivel de la canasta básica en relación con otros países, la de República Dominicana ha aumentado en menor medida «y de acuerdo a la FAO, somos uno de dos países en la región que ha mejorado la alimentación».

Asimismo, explicó que las cuentas fiscales lograron mantener la senda de la sostenibilidad durante el 2022, impulsada por un aumento en las recaudaciones y eficiencia en el gasto, mientras que los indicadores de pobreza y empleo registraron mejoras considerables, producto de las políticas públicas implementadas por el Gobierno.

Jochi Vicente

Vicente informó que gracias a la recuperación económica y los esfuerzos administrativos encaminados a combatir la evasión, las recaudaciones crecieron un 13.6 % en 2022, respecto al año anterior, y un 9.7 % con relación a lo proyectado en el presupuesto inicial, superando considerablemente las metas trazadas, a pesar del convulso panorama que engloba a la economía mundial.

Los ingresos de la Administración central ascendieron a RD$955,996.5 millones o un 15.3% del producto interno bruto (PIB) estimado para el año. La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) recaudó RD$656,822.6 millones y la de Aduanas (DGA) RD$230,911.1 millones, un 8.1 % y 20.3 % más, respectivamente, respecto al año 2021.

Respecto al gasto, el funcionario enfatizó que la ejecución se abocó a apoyar el fortalecimiento del tejido productivo, robustecer la política de protección social, combatir la inflación y paliar los embates ocasionados por fenómenos atmosféricos. Las erogaciones de la Administración central alcanzaron los RD$1,174,017.3 millones, equivalentes a un 18.8% del PIB estimado para el año.

Resaltó que durante el 2022 y, como parte de la estrategia para contener la inflación, se destinaron RD$85,922.1 millones para amortiguar el alza en productos de consumo masivo (combustibles, alimentos, transporte), expandir los programas sociales focalizados y apoyar las operaciones del sector eléctrico y la producción agrícola.

“Los subsidios aplicados a los combustibles lograron que la inflación interanual fuese 3.4 puntos porcentuales menor en su pico de junio y, en promedio durante todo el transcurso del año, 1.8 puntos porcentuales más baja de lo que hubiese sido sin ellos”, destacó Vicente.

Además, se refirió a la mejora de la calificación crediticia del país realizada recientemente por la agencia Standard & Poor’s, agregando que en la actualidad la República Dominicana se encuentra entre el selecto grupo de países latinoamericanos que ha evidenciado un mejoramiento en su perfil de riesgo en medio de la inusitada incertidumbre que permea las perspectivas económicas mundiales.

“Dicha mejora acerca al país a la meta de obtener una calificación de grado de inversión que nos permitiría alcanzar con mayor celeridad y menor costo el desarrollo social y económico que permitiría a los dominicanos disfrutar de condiciones de vida más dignas”, precisó.

En materia de la brecha fiscal, al considerar la evolución de los ingresos y la ejecución del gasto, se plantea, a modo preliminar, un déficit ascendente a RD$218,020.8 millones, equivalente a un 3.5 % del PIB, menor que el 3.6% contenido en el presupuesto reformulado.

En cuanto al manejo de la deuda pública, aseveró que la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) como porcentaje del PIB experimentó una reducción al pasar de un 50.4% del PIB en el 2021 a un 45.8% al cierre del 2022.

El responsable de las finanzas públicas finalizó asegurando que “en 2023 continuaremos con nuestro manejo proactivo de la deuda para seguir garantizando su sostenibilidad y acercarnos aún más a nuestra meta de obtener el grado de inversión por parte de las calificadoras de riesgo”.

Pavel Isa

En tanto, el titular del Mepyd, Pável Isa Contreras, destacó el empuje de la inversión y el optimismo de pequeños y grandes negocios en el muy sólido crecimiento económico del país, en torno al 5 %. Sostuvo que en 2022 la participación de la inversión en el PIB fue un 35 % más alta que entre 2011 y 2020.

El ministro del Mepyd aseguró que el empleo continuó creciendo y dijo que entre el tercer trimestre de 2021 y el tercer trimestre de 2022 se crearon más de 51 mil empleos en el sector formal.

Indicó que las tasas de desocupación se han reducido notablemente y señaló que entre los primeros nueve meses de 2021 y de 2022 la tasa de desocupación abierta cayó en 2 puntos porcentuales y la de desocupación ampliada en 2.8 puntos.

Asimismo, resaltó que la política antiinflacionaria ha sido exitosa y que la inflación empezó a ceder, precisando que junto a la recuperación se logró reducir la pobreza monetaria.

“Medida por el promedio de los tres primeros trimestres como por el nivel observado en el tercer trimestre de cada año, entre 2021 y 2023 la pobreza monetaria se redujo entre 1.6 puntos porcentuales y 1.8 puntos porcentuales, respectivamente”, concluyó.